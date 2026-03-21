Dobles parejas para otro cancionero

En el póquer, una mano de dobles parejas se aprecia por su valor equilibrado y su importancia estratégica. En el juego de la canción popular, la apuesta de dobles parejas que forman ocasionalmente Roberto Fonseca y Vincent Segal, y Refree y Maria Mazzotta da intensidad y emoción a una notable partida musical. No busquen en Nuit parisienne à la Havana al Fonseca percusivo que extrae de la cubanía toda su vibración y la lleva a esa zona liminal en la que se encuentra con otras manifestaciones rotundas de la negritud. Tampoco piensen en el cello de Segal como un instrumento de querencias africanas, en la línea de sus grabaciones con Ballaké Sissoko, por ejemplo. Fonseca y Segal dejan clara la intención de este álbum ya en el título: es una noche parisina en La Habana, no una velada habanera en París. Sí, en Soul Kiss el piano, arropado por el clasicismo del cello, construye una mezcla de danzón, bolero y tango, y una sutil atmósfera cubana se respira en la pieza que titula el álbum, enredada con acentos de un club de jazz y unas cuerdas nostálgicas.

Maria Mazzotta y Raül Refree, en un retrato promocional. Alex Rademakers

Aquí hay más Debussy que Saumell (Un homme qui dort); más Satie que Benny Moré (La mar quieta, tú y yo pensando, con el cello transitando por los graves, todo un océano de nostalgia y tranquilidad). Fonseca y Segal crean sin sobresaltos un hermoso universo de conjunciones melódicas y también de llamada y respuesta, como en Day, tal vez con el Segal más familiar, que recoge la melodía del piano y traza variaciones con ella. El dúo incluso se permite cierta experimentación en Free, con un inicio casi atonal, con rasgado de las cuerdas del piano, y las del violoncelo llevadas al límite de su timbre.

Todo el mundo quiere trabajar con Raül Refree, de Rosalía a Guitarricadelafuente, pasando por Silvia Pérez Cruz, Lina y Rodrigo Cuevas. La salentina Maria Mazzotta, también. El encuentro es reciente, pero el deseo, antiguo. Solo que Refree es un hombre muy ocupado. Con todo, San Paolo de Galantina, el álbum que han podido facturar juntos, tiene su antecedente en el espectáculo, musicalmente más ruidoso, Evoé!. Ya saben cómo las gasta el mago Refree y también Mazzotta, voz poderosa de La Puglia, en el tacón de la bota italiana, quien hace un par de años editó Onde, un trabajo brillantemente contemporáneo. El nuevo disco es diferente a Onde: es puro ritual, con las voces del coro femenino Plèiade, la guitarra acústica, los teclados y el sintetizador de Refree y la voz abierta de Mazzotta cantando en salentino. Todo gira alrededor de ella, que aborda letras populares, creadas o arregladas musicalmente por Refree. Está el coro, inteligentemente encajado, y una instrumentación mesurada, discreta. Se diría que con el apunte justo para poner en solfa actual cantos sobre religión, trabajo, duelo y amor. Aquí, el músico y productor se muestra más comedido que nunca, encajando su creatividad en una voz que rompe el silencio en un disco más introspectivo que bailable. Salvo en la despedida, una distendida taranta, con este estribillo: “Hermoso es el amor y quien lo sabe hacer”.