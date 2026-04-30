El festival de EL PAÍS empieza este viernes en Matadero Madrid

La celebración del 50 aniversario de EL PAÍS comienza este viernes en Matadero Madrid, un espacio abierto a la capital. Los días 1, 2 y 3 de mayo concentran más de 70 actividades en las que intervienen 150 participantes. El acceso a la mayoría de los actos se realiza mediante una entrada gratuita que se obtiene a través del registro en la página web del Festival, donde se pueden consultar todos los eventos y su disponibilidad. Durante toda esta semana han sido contactadas las personas que retiraron entradas para confirmar su asistencia. Con las entradas que queden liberadas al inicio de cada sesión se dará acceso a quienes hagan cola en la puerta de la sede donde se celebra cada actividad. Y el acceso será por orden de llegada.

A la variedad de actos programados se suman numerosas actividades que se desarrollarán en la Plaza de Matadero Madrid, que permanecerá abierta desde las 9 de la mañana y hasta las 20 horas con acceso libre y gratuito hasta completar aforo y sin necesidad de registro previo. Entre ellas están la Exposición Momentos, comisariada por Marisa Flórez y en la que 50 imágenes de gran formato plantean un viaje fotográfico por los últimos 50 años. También hay desde talleres familiares y sobre paisajes tipográficos hasta zonas de restauración —del desayuno a la cena—, espacios para el descanso y la lectura, un quiosco creado para la ocasión, una librería por la que pasarán a firmar varios ponentes del festival… Tres jornadas en las que este periódico sale al encuentro con sus lectores en un ambiente de celebración mediante un evento dedicado al periodismo, la cultura, las ideas y la conversación.

Las dos primeras noches del viernes y el sábado, sendos conciertos que también serán gratuitos previa inscripción a través de la web del festival abrocharán ambas jornadas en la misma plaza. El día 1 actuará La Banda Sabinera y el 2 llegarán Israel Fernández, Dora Postigo y Lela Soto. Las actividades que se celebran en los espacios cerrados —Auditorio-Casa del Lector, sala de Columnas-Central de Diseño, sala Plató-Cineteca, sala Azcona-Cineteca y sala Borau-Cineteca—, las visitas guiadas a la exposición, los talleres infantiles y los conciertos requieren la reserva de entrada gratuita. Y una gran pantalla retransmitirá en la Plaza algunos de los eventos en vivo.

Además, la Cadena SER se une a la celebración del 50 aniversario de EL PAÍS en Matadero Madrid con una de las secciones más icónicas del programa líder del fin de semana en la radio. A vivir que son dos días, dirigido por Javier del Pino, emitirá en directo desde la Sala Borau una versión extendida de la Tertulia de Corresponsales. Sus colaboradores habituales Mathieu de Taillac, Ana Fuentes, Hans Günter Kellner y Sarah Morris conversarán con personalidades históricas que han marcado los 50 años de historia de este periódico.

Toda la información sobre el festival de EL PAÍS en www.festivalelpais.es