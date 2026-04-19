Cincuenta fotos para contar medio siglo de historia de EL PAÍS

Periodistas leen una edición especial de EL PAÍS en las escalinatas del hotel Palace, en Madrid, la noche del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Los jugadores de la selección española de fútbol levantando la Copa del Mundo en Sudáfrica, el 11 de julio de 2010; los berlineses aporreando el Muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989; un avión con pasajeros a punto de estamparse contra una de las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001... Son tres momentos históricos, y para muchas personas ver las fotografías que los retrataron les traen recuerdos y sentimientos. ¿Dónde estaba yo ese día? ¿Qué sentí cuando vi esa foto? Otros, más jóvenes, quizás no habían nacido cuando sucedieron esos hechos o no los recuerdan, pero ahora podrán hacerse una idea de lo que ocurrió.

Todas esas sensaciones seguro que estarán en las mentes de quienes visiten durante los primeros tres días del próximo mes de mayo el Festival de EL PAÍS, un gran evento en Matadero Madrid con el que este periódico va a celebrar sus primeros 50 años de compromiso con el periodismo y con sus lectores. Uno de los atractivos de su programación es la exposición Momentos, que ha comisariado la fotógrafa y ex editora gráfica de este periódico, Marisa Flórez (León, 1948). A ella le ha correspondido elegir 50 imágenes trascendentales desde que nació EL PAÍS, el 4 de mayo de 1976.

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Las fotografías seleccionadas por Flórez podrán verse por los dos lados de unos monolitos que estarán al aire libre, en la plaza de Matadero, a un tamaño que supera los dos metros de ancho por uno de alto en las imágenes horizontales. Debajo de cada una, en una peana, se indicarán el título de la foto y su autor, y además será posible descargarse un código QR para obtener más información.

“No ha sido fácil elegir, imagina todo lo que ha pasado en los últimos 50 años en España y en el mundo”, dice Flórez en la sede madrileña de EL PAÍS mientras ultima los preparativos de la muestra, a la que ha dedicado los últimos cinco meses. “He hecho hincapié en que se recogieran los temas que a lo largo de ese tiempo han protagonizado la actualidad y por los que el periódico ha apostado tanto en la política española, la internacional, la vida social, la economía, los deportes, la ciencia, la cultura... Un recorrido testimonial de cinco décadas”.

Sin embargo, para la exposición, titulada Momentos, Flórez no ha buscado un resumen al uso ni estampas de la fotografía oficial. “No se trataba tanto de buscar a los protagonistas. Nos interesaban más los momentos en los que ha ocurrido algo que ha hecho historia”. ¿Cuál es el valor de estas imágenes? “Su poder narrativo, cada una congela un momento, una vivencia”.

La fotógrafa Marisa Flórez, en la sede de EL PAÍS en Madrid, con algunas copias de las imágenes elegidas para la exposición del periódico en Matadero Madrid, el pasado jueves. Carlos Rosillo

“Tampoco es una exposición sobre fotógrafos”, añade, “se trata de mostrar el punto de vista de EL PAÍS de lo ocurrido este medio siglo y, de alguna forma, también se cuenta la vida de este periódico”.

Este recorrido por la historia reciente podrá hacerse libremente hasta completar aforo en el recinto del Festival de EL PAÍS en Matadero Madrid, en el horario en que permanecerá abierto, desde las 9.00 hasta las 20.00 horas. Además, cada uno de los tres días habrá una visita guiada con Flórez. Esa visita, en la que Flórez contará cómo se tomaron esas imágenes y su importancia, se iniciará desde el punto de información de Matadero, en el Paseo de la Chopera, 14. El viernes, 1 de mayo, comenzará a las 12.30 y el sábado, 2, y el domingo, 3, a las 11.30. Después de Matadero Madrid, la exposición Momentos tiene previstas nuevas paradas en Barcelona, Bilbao, Sevilla, Vigo, Gijón, Zaragoza y Málaga.

En ese paseo visual se podrá contemplar, por ejemplo, la espectacular imagen del CERN, el laboratorio de física de partículas más grande del mundo, que está cerca de Ginebra; una barcaza vista desde el cielo en la que se hacinan personas que se juegan la vida en las aguas del Mediterráneo en busca de un futuro mejor; o a los tenistas Rafa Nadal y Carlos Alcaraz juntos y de perfil, como pareja en un partido de dobles mostrando el mismo gesto de coraje.

Fotografía del terremoto de Haití, en Puerto Príncipe, de 2010, que podrá verse en la exposición del 50 aniversario de EL PAÍS. Cristóbal Manuel

“En cada imagen que he escogido se cuentan diferentes cosas”, apunta Flórez, de quien podrá verse, por ejemplo, la de la actriz Susana Estrada mostrando un pecho en una entrega de premios junto al político socialista Enrique Tierno Galván, en 1978. Una instantánea que simbolizaba el aperturismo y el cambio de costumbres en lo social en España. Otra escena refleja uno de los grandes momentos de la Transición, cuando el poeta Rafael Alberti y la histórica dirigente comunista Dolores Ibarruri, Pasionaria, bajaron los escalones en el interior del Congreso de los Diputados, el primer día de las cortes democráticas, en julio de 1977, entre las miradas sorprendidas de los otros diputados.

Del medio centenar de fotografías, Flórez calcula que algo menos de la mitad son autoría de fotógrafos de EL PAÍS: así, junto a las de ella pueden verse las de Ricardo Martín, Joan Sánchez, Ricardo Gutiérrez, Cristóbal Manuel, Alejandro Ruesga, Luis Magán, Manuel Escalera, Carlos Rosillo, César Lucas, Álvaro García, Alfredo García Francés, Gorka Lejarcegi y Samuel Sánchez. De otros fotógrafos de agencias o freelance destacan James Natchwey, Emilio Morenatti o Goran Tomasevic.

Tras un último vistazo en copias de papel a las fotografías que ha seleccionado para la muestra, que está patrocinada por Telefónica, Flórez tiene claro lo que le gustaría que sientan las personas que se planten delante de estas imágenes y se detengan unos segundos a contemplarlas: ”Me encantaría que esta exposición refleje fielmente al periódico que ha acompañado a esos lectores en sus momentos de alegría y en los de tristeza. Que les ha acompañado en sus vidas“.

Toda la información sobre el festival de EL PAÍS en www.festivalelpais.es