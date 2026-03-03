La economía de Brasil desacelera: el PIB creció un 2,3% en 2025, 1,1 puntos menos que en 2024

La mayor economía de América Latina desaceleró el año pasado. El PIB (Producto Interior Bruto) de Brasil creció en 2025 un 2,3% frente al 3,4% registrado en 2024. Es el crecimiento más bajo en cinco años, la primera vez que el país crece menos del 3% después de la recuperación pospandemia. En el último trimestre del año pasado, el crecimiento fue prácticamente nulo, un 0,1%. Aun así, si se quiere ver el vaso medio lleno, es el quinto año consecutivo de crecimiento.

Los datos divulgados este martes por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) están dentro de lo que pronosticaba el mercado financiero y evidencian que el sector agrícola y ganadero sigue siendo el motor del país, representando un tercio de todo el crecimiento económico del año pasado.

La economía del campo creció un 11,7%, frente a los modestos crecimientos de la industria (1,4%) y el sector servicios (1,8%). El resultado tiene mucho que ver con las cosechas récord del maíz y la soja. Para este año se esperan cosechas similares.

Las exportaciones, sobre todo de productos agrícolas, alimentos y petróleo, aumentaron un 14,2% el año pasado, a pesar del tarifazo del 50% impuesto por el presidente de EEUU, Donald Trump, a Brasil y que afectó a decenas de productos durante varios meses. Brasil logró reorientar sus ventas al exterior y apenas acusó el golpe.

El consumo de las familias aumentó un 1,3%, gracias a la mejora en el mercado de trabajo (se roza el pleno empleo), el aumento de los salarios y los programas de transferencia de renta gubernamentales. Aunque el dato es positivo, también representa una desaceleración respecto a 2024, cuando el consumo aumentó un 5,1%.

Los especialistas lo atribuyen a los elevados tipos de interés, situados en el 15% desde hace meses. Para el Gobierno, la restrictiva política monetaria del Banco Central para controlar la inflación es, desde hace tiempo, un freno para el crecimiento económico, porque desincentiva la inversión.

Pese a todo, de cara a este 2026, año electoral, el Gobierno confía en mantener el nivel de crecimiento. Poco después de que se conocieran los datos del PIB del año pasado, la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía informó que la previsión oficial es que este año termine, de nuevo, con un avance del PIB del 2,3%. Para este primer trimestre se espera notar un repunte, gracias a que las familias tienen más dinero para gastar, por la exención del pago del impuesto sobre la renta para los más pobres, que entró en vigor en enero.