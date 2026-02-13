Fotogalería | Una misión para cuidar a los murciélagos en Argentina

La creciente expansión de las ciudades plantea una amenaza para muchas especies animales, incluyendo los murciélagos. Sin embargo, las colonias urbanas, como la que habita el ático de la Facultad de Derecho en Rosario, representan un ejemplo de resistencia frente a la urbanización. Proteger estos espacios en la ciudad es fundamental no solo para la preservación de los murciélagos.

Sebastián López Brach