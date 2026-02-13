Fotogalería | Una misión para cuidar a los murciélagos en Argentina

14 fotosMurciélagosFotogalería | Una misión para cuidar a los murciélagos en ArgentinaEl Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina es una fundación que se dedica a proteger las 73 especies presentes en el país Sebastián López Brach Rosario - 13 feb 2026 - 05:40CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosInvestigadores del PCMA trabajan en el ático de la Facultad de Derecho de la ciudad de Rosario, donde vive la colonia urbana más grande de Latinoamérica, este enero.Sebastián López BrachLas paredes del ático están cubiertas por miles de murcielagos hembras que llegan a la ciudad a parir. Sebastián López BrachPara estudiar a la colonia, se retiran 40 murciélagos adultos y se les analiza en el laboratorio del Museo de Ciencias Naturales Ángel Gallardo de Córdoba.Sebastián López BrachLa fundación está integrada por investigadores, estudiantes y miembros de la comunidad interesados en conocer y conservar a los murciélagos de Argentina.Sebastián López BrachEl objetivo prioritario del Programa es educar e informar a la población sobre la importancia de los murciélagos en la naturaleza y aplicar acciones adecuadas de conservación y manejo.Sebastián López BrachPara estudiar la colonia, los investigadores deben tomar precauciones extremas. El ingreso al ático requiere el uso de trajes especiales, gafas, barbijos, botas y guantes, además de la vacunación necesaria. Sebastián López BrachLos murciélagos reducen su temperatura corporal y consumo de oxígeno durante el día y buscan refugio en ambientes naturales (como cuevas, huecos de árboles y raíces) o en construcciones humanas (como edificios, puentes, campanarios, alcantarillas).Sebastián López BrachEl equipo de investigación del PCMA (Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina) recorre los techos de la Facultad de Derecho de la ciudad de Rosario.Sebastián López BrachLa creciente expansión de las ciudades plantea una amenaza para muchas especies animales, incluyendo los murciélagos. Sin embargo, las colonias urbanas, como la que habita el ático de la Facultad de Derecho en Rosario, representan un ejemplo de resistencia frente a la urbanización. Proteger estos espacios en la ciudad es fundamental no solo para la preservación de los murciélagos.Sebastián López BrachLa dieta de los murciélagos es muy amplia, e incluye insectos, frutos, néctar, polen, flores, otros vertebrados (peces, ranas, ratas, aves) e incluso sangre de aves y mamíferos.Sebastián López BrachVioleta Di Domenica es una de las principales investigadoras del proyecto de conservación de murciélagos del país.Sebastián López BrachEn una sala del Museo de Ciencias Naturales Ángel Gallardo, el equipo del PCMA procede a realizar diversos estudios para el control de la colonia que vive en la Facultad de Derecho.Sebastián López BrachEl Programa de Conservación forma parte de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM), que hoy incluye 23 programas de conservación en 25 países.Sebastián López BrachLas investigaciones del PCMA ayudan conocer la identidad de las especies que habitan la Argentina, sus estados poblacionales y distribución geográfica.Sebastián López Brach