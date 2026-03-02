El alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia suspenden su visita a la mayor hidroeléctrica de Colombia por motivos de seguridad

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cancelaron intempestivamente la visita que tenían programada para este lunes a Hidroituango, la mayor central hidroeléctrica del país. Según han explicado, recibieron alertas sobre la posibilidad de un ataque con drones pertenecientes al frente 36 de las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc, comandadas por alias Calarcá.

En una entrevista conjunta con 6AM W, de Caracol Radio, los dos mandatarios de derechas sostuvieron que un miembro del Ejército les informó que el domingo habían detectado drones que sobrevolaban el área de influencia del proyecto, donde ellos tenían planeado hacer una rueda de prensa y luego un recorrido con periodistas. Sin embargo, horas más tarde el comandante del Ejército, el general Royer Gómez, ha aclarado que esa institución no ha emitido tal alerta y dijo desconocer la fuente de los gobernantes.

No obstante, el general Gómez ha matizado sus declaraciones. En una rueda de prensa ha aceptado que el grupo ilegal hace presencia cerca de la central hidroeléctrica y que tiene “la capacidad de realizar y de cometer acciones terroristas mediante el lanzamiento de artefactos explosivos con drones”. Lo mismo se puede decir de los frentes 18, 33 y 37, según ha indicado, pero ha negado tajantemente que el Ejército hubiera emitido una alerta, verbal o escrita, sobre una acción que se estuviera planeando en contra del gobernador, el alcalde o la hidroeléctrica.

“Entonces estamos jodidos porque la información nos la dio el Ejército y nos la dieron también los integrantes de nuestro esquema de seguridad, que son de la Fuerza Pública”, replicó Gutiérrez. Fico, como se le conoce coloquialmente en el escenario político, es un notorio opositor del presidente Gustavo Petro —a quien se enfrentó en las elecciones presidenciales de 2022—. El mandatario local sostiene que varios disidentes se habrían infiltrado en Hidroituango, que produce alrededor del 12% de la energía del país, e incluso dijo que, a modo de amenaza, habían enviado un video de la casa de máquinas de la central. “Esto no es fruto de nuestra imaginación”, ha ampliado en declaraciones a medios locales.

Rendón, opositor y miembro del partido Centro Democrático, fue incluso más lejos. Dijo tener “información donde estos grupos terroristas quieren dejar apagado el país antes de elecciones”, aunque no especificó cuál era la fuente de esa advertencia. El gobernador hace esta declaración a seis días de las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, en las que también se realizarán tres consultas interpartidistas para definir candidatos de centro, derecha e izquierda a las elecciones presidenciales de mayo. El permanente crítico de Petro también acusó al presidente de abandonar la inversión en las dotaciones estratégicas.

Durante el trayecto que se frustró este lunes, los funcionarios planeaban mostrar el avance del que es considerado el proyecto de infraestructura más ambicioso del país. Aunque el debate por la central ha salido del ojo público, fue uno de los principales asuntos en la agenda hace pocos años, cuando en 2018 la obstrucción de un túnel puso en peligro su continuidad.

El taponamiento, generado por deslizamientos de material rocoso y vegetal, causó fallas generales en la infraestructura e hizo que se desbordara el río Cauca, uno de los más grandes del país y del que se alimenta la hidroeléctrica. Varios municipios aguas abajo se inundaron y fueron declarados en alerta roja, lo que amplificó los cuestionamientos sobre el impacto ambiental de una construcción de tal magnitud. En el pico de la emergencia, 17.000 personas fueron evacuadas.

Sin embargo, el proyecto continuó. Después de 60 años desde que se concibiera la represa en el corazón montañoso de Antioquia, este año empezó a dar ganancias por primera vez. Ese era el anuncio que planeaba hacer el gobernador en la mañana de este lunes. De acuerdo con el político, la obra —que se espera que a plena capacidad pueda generar el 17% de la energía que necesita Colombia— ya garantiza la estabilidad energética del país y “es el fiel reflejo de la tenacidad de los antioqueños”. También iba a informar que con las primeras ganancias se crearía un fondo para financiar el gran ferrocarril de Antioquia, uno de sus proyectos bandera.