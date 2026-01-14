Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Han pasado solo 14 días de 2026 y parece que ocurrió un año: estuvimos a punto de una intervención militar de Estados Unidos- hasta Gustavo Petro en entrevista con este diario admitió esa posibilidad-; días atrás, el Gobierno de Donald Trump capturó a Nicolás Maduro y el régimen ahora está en manos de Delcy Rodríguez; hay más de 2.000 muertos en protestas en Irán; y aquí no más, en el Catatumbo, sigue la guerra que ya ha dejado 85.000 desplazadosque huyen de los enfrentamientos entre el ELN y una facción disidente de las extintas FARC. Se murió la maestra Beatriz González y cayó una avioneta con 6 tripulantes, entre ellos Yeison Jiménez, un reconocido cantante de música popular. Fueron días de contener el aliento.

Una vez más, hay que poner la mirada en varias capas: lo más urgente es frenar esa guerra en la zona fronteriza con Venezuela que ya lleva un año. La responsabilidad de pararla es del Ministerio de Defensa, que en estos días anda en otro escándalo: el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, denunció que miembros del actual Gobierno interceptaron ilegalmente su teléfono con el sistema de espionaje Pegasus.

‌En las próximas semanas, dos reuniones se robarán la atención política y mediática. La principal es la de Trump y Petro en la Casa Blanca, el próximo primero de febrero. El encuentro se logró gracias a una llamada entre los mandatarios que, en apariencia, lo cambió todo. Fueron 45 minutos que intentaron desandar decenas de tuits, ofensas y mentiras que Petro atribuye a la oposición que ha hablado mal de él en cercanías de Miami.Tras la conversación previa a la marcha por la soberanía, Trump dijo que había sido un honor hablar con Petro y muchos políticos de derecha que habían colgado sus candidaturas de las faldas de una intervención estadounidense, quedaron en el aire y dejaron en evidencia sus deseos. Fue el cambio de giro más sorprendente de este comienzo de año.

La segunda reunión – no menos importante y muy sensible- es la que anunció el presidente con Delcy Rodríguez. Dada la enorme frontera compartida, el hecho de que la guerrilla del ELN es un grupo armado binacional y hay casi 2 millones de migrantes venezolanos en Colombia, será un encuentro crucial para el futuro de las relaciones con la Venezuela de Maduro sin Maduro. Aunque en los últimos días el régimen asegura haber excarcelado a al menos 400 presos políticos de distintos países, ninguno es colombiano. El encuentro, si es que el presidente lo decide, podría apuntar a las liberaciones de al menos diez connacionales detenidos en ese país. Petro difundió en tuiter que “vienen todas las liberaciones de colombianos y llegamos a una amnistía general en Venezuela y en Nicaragua”.

Pero más allá del plano político, si hay una noticia tangible en la vida de los colombianos es el futuro de la decisión judicial sobre la emergencia económica y, por supuesto, los aumentos atados al incremento del salario mínimo. Esta semana, que se acabó la vacancia, la Corte Constitucional debe comenzar el estudio del decreto con el que el Gobierno declaró ese estado, y que trae más impuestos para los superricos, una sobretasa al sistema financiero y un aumento del IVA a licores y juegos de azar.

Al mismo tiempo, muchos ciudadanos ya están recibiendo cartas de los administradores de edificios informándoles de enormes alzas en la administración o expensas y los constructores ya anuncian aumentos en el valor de las viviendas, especialmente de interés social (VIS). Ambos hechos ya fueron respondidos por el presidente Petro: “¿Qué tiene que ver el valor de la vivienda con el salario vital?, muy poco (…) Indexar el precio de la vivienda por el salario vital, es una aberración económica”, dijo tras la decisión del Ministerio de Vivienda de expedir un decreto para que el precio de las viviendas VIS se comercialice en pesos y no en salarios mínimos.

Finalmente, habrá noticias también para miembros de grupos armados que están pendientes de extradición.La Corte Suprema de Justicia dio vía libre a la extradición de alias Chiquito Malo, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo. La última palabra la tiene el presidente Petro que, según le dijo a Trump en la llamada, ha extraditado “a 700traquetos”, incluido el hermano de Piedad Córdoba, que no dudé en firmarlo”.

Beatriz Gonzalez, artista, historiadora y crítica de arte colombiana, durante una entrevista en el contramonumento Fragmentos en 2022.

