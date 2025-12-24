En emergencia permanente

Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Por estos días todo el mundo anda pensando en plata. Plata para los regalos que compramos a última hora, plata que no ha llegado a tiempo a los contratistas del Estado, plata -exactamente 23 billones de pesos –de una opaca operación de venta de deuda pública (TES). Y, sobre todo, la plata que el Gobierno de Gustavo Petro espera recaudar con la emergencia económica que decretó este lunes.

Esta última es quizá la noticia más importante de la semana y la que impactará el resto de su mandato. Terminamos el 2025 en emergencia económica y comenzaremos el 2026 con esta cola. El Gobierno esgrime que el hueco presupuestal de 16,3 billones de pesos para 2026 amenaza de forma grave el orden económico y social del país. Pero haberla decretado en medio de la vacancia judicial y –con los ciudadanos en modo Navidad y fiestas- ha abierto un debate sobre el control necesario a este tipo de declaratorias. La Corte Constitucional ya anunció que solo la estudiará cuando sus magistrados regresen de vacaciones, es decir el 13 de enero. Como en el meme que circula estos días: problemas… los hablamos en enero.

Como se sabe, la declaratoria del estado de emergencia económica es un instrumento permitido cuando se presentan hechos sobrevinientes que afectan de forma grave el orden económico o cuando hay situaciones que agravan hechos ya existentes. Un ejemplo claro fue la pandemia del covid en 2019. En ningún caso puede aplicarse para resolver problemas estructurales. En un largo trino, Petro insistió en la palabra “sobreviniente”.

Primero, puso la responsabilidad de lo que pase en la Corte Constitucional; culpó, también, a las comisiones económicas del Senado por hundir “dos veces la ley de financiamiento que subía los impuestos a los mega ricos después de recibir más de 40 billones de subsidios del Estado”. Señaló, como viene haciendo hace meses, a la Junta Directiva del Banco de la República del alza del costo de la deuda y la insostenibilidad de esta. “De mantener esa situación, la crisis económica es sobreviniente”, escribió, e hizo una analogía entre las deudas de una familia y las del Estado.

Sobre ese concepto se dan las principales reacciones. Académicos consultados por este medio insisten en que no hay hechos sobrevinientes, imprevistos. Lo mismo que Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien se dirigió al mandatario. “Hace poco usted decía que ni los medios de comunicación ni yo mismo le reconocíamos que Colombia era una de las mejores economías del mundo y hoy nos dice que nos encontramos en emergencia económica. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar de narrativa en menos de una semana?”.

El Gobierno argumentó ocho motivos para la declaratoria, entre los que se destacan la necesidad de 3,3 billones de pesos para cumplir la orden de la Corte Constitucional de subir el monto que el Estado gira anualmente a las EPS por cada ciudadano; la necesidad de aumentar el gasto en seguridad para hacer frente a ataques de grupos armados en todo el país, incluidos 2,7 billones de pesos para comprar tecnología para la Fuerza Pública y otro billón de pesos para la Unidad Nacional de Protección. También aseguró que el pago de sentencias judiciales; los desastres naturales como la actual ola invernal, las obligaciones “adquiridas antes del presente gobierno que se encontraban pendientes de pago y que deben pagarse en su totalidad” y las limitaciones para asumir nueva deuda, están entre las causas para el estado de excepción. El Gobierno enlistó también las medidas unilaterales del gobierno de los EE.UU. contra el gobierno de Colombia” y sobre todo la negativa del Congreso a aprobar sus reformas tributarias del año pasado y de este año. Algo que ha pasado con presidentes de distintos colores.

Este martes en la noche, Petro hizo una alocución para informar sobre la declaratoria de emergencia donde volvió a culpar al Congreso por el hundimiento de la reforma tributaria, al Banco de la República y hasta a su exministro Ocampo. Y a pesar de tener una hora de alocución televisiva, transmisión por canales oficiales y de utilizar su X, él aseguró que estaba siendo censurado.

Militares caminan frente a la Estación de Policía destruída, en el barrio Calicanto, después de los enfrentamientos entre disidencias de Ivan Mordisco y la fuerza pública, el 21 de diciembre de 2025, en Buenos Aires, Cauca. NATHALIA ANGARITA

Esta es una breve selección de otras historias recomendadas de EL PAÍS América Colombia:

‌Una Navidad en silencio: el trauma de Buenos Aires tras el violento ataque de las disidencias de las FARC

La toma deja casas destruidas, familias desplazadas y un pueblo sumido en el miedo a pocos días de Navidad. La violencia, que persiste en el norte del Cauca, revive fantasmas de hace veinte años.

El exgobernador Carlos Caicedo desmonta la consulta de la izquierda alternativa

El también exalcalde de Santa Marta se presentará directamente a la primera vuelta y deja en el aire la alianza con el exministro Luis Carlos Reyes.

Colombia confirma el primer caso del virus influenza H3N2: qué es, cuáles son los síntomas y las recomendaciones sanitarias

Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero del programa de riesgos epidemiológicos de la UNAM, despeja las principales inquietudes sobre el virus estacional recién detectado en Colombia.

El Gobierno de Petro vuelve a la vieja fórmula del glifosato contra los cultivos de coca, esta vez con drones

El ministro de Justicia confirma que la fumigación con el herbicida comienza esta semana en el departamento del Cauca.