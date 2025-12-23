El exgobernador Carlos Caicedo desmonta la consulta de la izquierda alternativa

Ya no habrá una consulta de la izquierda alternativa al Pacto Histórico en la carrera presidencial de Colombia. Su principal promotor, el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, anunció este martes que se presentará directamente a la primera vuelta del próximo mayo. Hasta hace apenas unos días, el también exalcalde de Santa Marta se proponía competir con el exministro Luis Carlos Reyes y el exmagistrado Jaime Araújo en una consulta independiente al rebautizado Pacto Amplio que impulsan desde el oficialismo, pero “esta no avanzó por falta de avales y de condiciones políticas reales para su realización”, explicó en un comunicado en el que mantiene su tono muy crítico con el presidente Gustavo Petro, su otrora aliado.

“No voy a maquillar errores ni legitimar falsas unidades”, escribió Caicedo en sus redes sociales al hacer el anuncio. “La derecha ya fracasó y la transición se quedó a mitad de camino. Colombia no puede volver al pasado o quedarse a mitad del camino como estamos ahora. Es hora de una izquierda con resultados, desde las regiones”, aseguró. El exgobernador no se refirió a la coalición que también plantea junto a Reyes y Araujo de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo –y en la que también participa Comunes, el partido surgido del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC–.

La distancia de Caicedo con Petro es producto de los choques entre distintos sectores del progresismo, algunos de elos muy críticos con el primer presidente de izquierdas de la Colombia contemporánea por haberse rodeado de políticos tradicionales. Sus reparos se acrecientan justo cuando el oficialismo persigue la esquiva unidad de las izquierdas y el Pacto Histórico acaba de convertirse en un partido unificado, con Iván Cepeda como el aspirante propio que encabeza las encuestas para suceder a Petro. “Defendemos una izquierda plural, democrática y no subordinada. La historia latinoamericana demuestra que los procesos transformadores avanzan cuando respetan la diversidad interna, el debate y la autonomía de los proyectos políticos”, señala el exalcalde de Santa Marta en su comunicado.

Caicedo lleva semanas levantando la voz con sus reparos. “El presidente ha sido poco a poco secuestrado por una cúpula de políticos del Pacto que lo rodean, dentro de los cuales hay personas venidas de la derecha, camaleones políticos como Armando Benedetti, como Roy Barreras, que no representan ninguna izquierda”, reclamó el mes pasado desde la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. El motivo de su enfado entonces era que el Pacto Histórico le dio la espalda en las elecciones atípicas para escoger el gobernador del Magdalena, su fortín político. En esos comicios terminó por imponerse su candidata, Margarita Guerra, pero eso no apaciguó los ánimos. En aquel intercambio de reproches, Petro fue el primero en atacarlo en un Consejo de Ministros televisado. “Yo no puedo estar con organizaciones que se dicen de izquierda y buscan dividir a la izquierda”, reclamó el mandatario.

Ya sin izquierda alternativa, habrá únicamente dos consultas para definir candidatos presidenciales el próximo 8 de marzo, el mismo día de las legislativas en Colombia. Por un lado, la del rebautizado Pacto Amplio, en la que competirán, en principio, el senador Iván Cepeda, el excongresista Roy Barreras y el exgobernador de Nariño Camilo Romero. Y por otro, la de la derecha, conocida como La Gran Consulta por Colombia, en la que se medirán al menos siete aspirantes: David Luna, exsenador de Cambio Radical; Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia; Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo; Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda de Juan Manuel Santos; Vicky Dávila, exdirectora de la revista Semana; y la senadora Paloma Valencia, la candidata oficial del Centro Democrático, el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe. Ni Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, ni Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, los dos nombres más representativos del centro político, participarán en consultas interpartidistas.