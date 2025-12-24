El Gobierno de Petro suspende la financiación de becas de posgrado de la fundación Colfuturo

El Ministerio de Ciencias sostiene que la entidad, que ha cooperado con el Estado durante más de dos décadas, reforzaba desigualdades entre los estudiantes

Colfuturo, la fundación privada que ha financiado los estudios de posgrado en el exterior de cerca de 25.000 colombianos durante más de dos décadas, dejará de contar con el apoyo del Gobierno Nacional. Así lo anunció la entidad este martes, en un comunicado en el que afirma que la promoción de 2025 será la última en recibir subvenciones estatales. “A partir de 2026 enfrentaremos una nueva etapa, que nos exige definir cómo operar en solitario”, afirma Jerónimo Castro, director de Colfuturo, en el documento. La noticia significa un nuevo batacazo por parte del Ejecutivo de Gustavo Petro al sistema de educación superior, cada vez en un estado más crítico.

El Programa Crédito Beca (PCB) facilitaba becas de hasta el 100% en programas de maestría y doctorado en decenas de universidades en todo el mundo. Colfuturo entregaba créditos de hasta 50.000 dólares (186 millones de pesos) con la condición principal de que, una vez finalizados los estudios, los becados regresen a Colombia a trabajar para aplicar lo aprendido en el exterior.

En total, la cooperación entre la fundación y el Estado alcanzó los 892 millones de dólares en 25 años. Ahora, todo el proyecto está en el limbo. “Pasamos de apoyar a miles de estudiantes —el año pasado fueron alrededor de 2000— a una cifra que, dependiendo de la financiación que logremos, será claramente de cientos, ya no de miles”, ha concedido Castro en una entrevista con El Tiempo.

El anuncio de la suspensión ha sido muy criticado por figuras académicas y políticas. El segundo canciller del Gobierno de Petro, Luis Gilberto Murillo, indicó que él mismo fue becario de Colfuturo. “Estos programas son una inversión en talento. Colombia debe fortalecer estas oportunidades con apoyo del Estado y de la cooperación internacional. Muy triste”. Por su parte, la congresista opositora Catherine Juvinao aseveró que “para este Gobierno la educación es una mera trinchera ideológica”. “Están dispuestos a atropellar a miles de jóvenes honestos que solo buscan estudiar, simplemente porque no son funcionales a su agenda”, ha señalado en X.

Gustavo Petro enarboló la bandera de la educación cuando llegó a la Presidencia. Gran parte de su electorado fueron los jóvenes estudiantes, muchos de ellos cansados de la falta de acceso y los altos costes de la educación superior. Pero muchas de las promesas se han quedado en el tintero, como ha admitido el mismo presidente: las nuevas universidades que prometió el presidente en regiones apartadas, como el Catatumbo, no existen; la reforma a la ley 30 para transformar la educación superior se redujo a dos artículos; la ley estatutaria para consagrar la educación como un derecho fundamental se hundió en el Congreso.

La suspensión de colaboración con Colfuturo se suma a otro golpe acusado este año que ha afectado a los estudiantes de bajos recursos y que necesitan de las subvenciones estatales para acceder a la universidad. El Instituto colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció a inicios de año que la crisis fiscal le impedía seguir subsidiando las tasas de interés de los créditos que pagan cientos de miles de jóvenes cada año. En 2023 y 2024, el Gobierno había invertido cerca de 438.000 millones de pesos.

El Ministerio de Ciencias, el encargado de entregar la financiación a Colfuturo, respondió a las críticas por la decisión. “Es falso que el Gobierno esté quitando las becas de formación de alto nivel para nuevos doctores en Colombia. En 2026, el Ministerio abrirá una nueva convocatoria de doctorados, como parte del compromiso con la ciencia, el conocimiento y el talento humano del país”, señaló la ministra Yesenia Olaya. Y agregó: “Lo que sí se acaba es la tercerización de los recursos públicos de la educación en manos de privados, que generaba alta centralización y estratificación social”.

A esto último, el director Castro ha respondido que el acuerdo que había con el Ejecutivo no era de tercerización, sino de “cooperación”. Además, ha recalcado en conversación con El Tiempo que “no es un programa elitista”. “Este año, el 65% de los beneficiarios proviene de familias de estratos 1 a 4. En cuanto a la centralización, solo el 46% de los beneficiarios proviene de Bogotá. El resto viene de todas las regiones del país”, ha defendido.

Durante la mañana de este miércoles, la ministra Olaya ha discutido estas cifras en varias publicaciones de redes sociales, al asegurar que se está “corrigiendo un modelo excluyente”. De acuerdo con la entidad, “el 80% de los beneficiarios se concentró en Bogotá y Antioquia, y cerca del 60% pertenecía a los estratos 4, 5 y 6″. Para Olaya, “esto evidencia que dicho modelo favorece principalmente a sectores medios y altos, con un alcance limitado para garantizar inclusión social y movilidad ascendente” y por eso es que se decidió suspender con la financiación, no por falta de dinero.

Hasta que no se anuncie el nuevo programa de doctorandos, son cientos los que ven esfumada su oportunidad de hacer un posgrado en el exterior. De acuerdo con el director de Colfuturo, a partir de 2026 solo podrán financiar los estudios de hasta 300 estudiantes, un 85% menos que la cifra actual.