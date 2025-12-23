Diez libros de autores colombianos para regalar esta Navidad

Los escritores colombianos más reconocidos del país han lanzado este año libros de novelas, cuentos y reportajes, que viajan por la densa selva en la costa pacífica, por los vampiros de Barranquilla y los artistas de Bogotá, hasta llegar a un trágico bombardeo en Ucrania al que sobrevivió el novelista paisa Héctor Abad Faciolince. Estas son diez novedades editoriales colombianas que seguramente estarán debajo de varios árboles de Navidad este 24 de diciembre.

Pilar Quintana, Noche Negra (Alfaguara)

La autora caleña retoma en esta novela el universo selvático del pacífico colombiano que ya había explorado en La Perra, su libro más conocido y traducido. La protagonista de nuevo es una mujer, pero una que abandonó la vida citadina para vivir junto al mar con su pareja. El drama arranca cuando él se va unos días y ella empieza a ver amenazas no solo en la faura y flora que la rodea, sino en los hombres que son sus vecinos. Un libro sobre los peligros que enfrenta una mujer sola, incluso los de su propia mente. “Nuestro miedo más profundo es el que tenemos a nuestra propia locura”, dijo la autora en entrevista con EL PAÍS. CAMILA OSORIO.

Claudia Amador, Altasangre (Laguna Libros/Mirabilia Libros)

La más reciente novela de la autora barranquillera parece el resultado de un experimento alquímico. Galardonada con el Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica, el relato se centra en la figura de Julieta Vanterroso, la próxima reina del carnaval de una ciudad del Caribe. La narración, que se nutre de ritmos, sonidos y evocaciones propios de esa región, se va agigantando hasta una apoteosis final en la que se juntan descripciones ricas de ese Caribe omnipresente con elementos vampirescos y sangrientos de un aquelarre nacido de las propias obsesiones de la autora y con deudas y préstamos de sus deidades: de Mariana Enríquez, de Samantha Schweblin, de Virginia Woolf y, sobre todo, de Marvel Moreno. La obra, editada con una cubierta colorida que resalta en las librerías, destaca como una de las grandes y más llamativas apuestas de las editoriales independientes de este 2025 que termina. SANTIAGO TRIANA.

Héctor Abad Faciolince, Ahora y en la hora (Alfaguara)

El celebrado autor de El olvido que seremos se inspira en Victoria Amelina , la escritora ucrania con la que acababa de cambiar puestos cuando un misil ruso redujo a escombros la pizzería en la que departían en Kramatorsk (región de Donetsk), cerca del frente de batalla. Aquella explosión hirió a 62 personas y mató a 13, entre ellas Amelina , mientras que los tres visitantes colombianos –los acompañaban el excomisionado de Paz Sergio Jaramillo y la corresponsal de guerra Catalina Gómez– resultaron casi ilesos. “Este libro es el relato de mi solidaridad con Ucrania y de mi obsesión con lo que debió ser el lugar y la hora de mi muerte”, apuntó Abad Faciolince cuando lo presentó en la última Feria Internacional del Libro de Bogotá. “Yo sentí como si el infierno estuviera brotando desde el fondo de la tierra”, escribe sobre el momento del estallido. “Un tiempo más tarde pude estar seguro de que prácticamente no tenía ni un rasguño, que me había levantado incólume del suelo, ileso y vivo, asombrosamente vivo, aunque ya nunca más volveré a ser el mismo”. SANTIAGO TORRADO.

Laura Restrepo, Soy la daga y soy la herida (Alfaguara)

La reputada novelista lanza una feroz crítica al autoritarismo y a la violencia con esta novela que escribió entre dos episodios que ayudan a entenderla: un viaje a Gaza, en 2023, con Médicos sin Fronteras, y su regreso a Colombia, tras 20 años de vida en España. El narrador y protagonista, Misericordia Dagger, es un verdugo que se cuestiona su labor y las órdenes que recibe de Abismo, una especie de dios omnipresente pero invisible, una burocracia asesina. Oscura y con dejos de humor, esta sátira del género que Restrepo llama brutal noir se pregunta por la posibilidad de reivindicar el amor o la ternura en un mundo que, justamente, se muestra brutal. JUAN ESTEBAN LEWIN.

Mabel Lara, Pelo libre, Alma libre (Planeta)

Lara, un rostro muy conocido en los hogares colombianos por su trayectoria como periodista, mucho antes de incursionar en la política, relata la pequeña revolución que provocó en 2018 cuando decidió presentar las noticias con su pelo natural, luego de habérselo alisado durante años para salir ante las cámaras. “El pelo negro, afro, es entonces mucho más que solo pelo. Es una experiencia de vida, es una manera de asumirse en el mundo y como sucede con el cuerpo de las mujeres, es un escenario de batalla, de lucha ideológica, cultural, ancestral”, escribe en Pelo libre, alma libre, un libro que también rinde homenaje a sus abuelos cacaoteros en su natal Puerto Tejada, en el norte del Cauca. SANTIAGO TORRADO.

Tomás González, Vista del Abismo (Alfaguara)

El escritor paisa, más conocido por sus novelas como La Luz Difícil y Primero estaba el mar, publica este año un libro de cuentos inspirado en una represa llamada Guatapé, en el departamento de Antioquia. González recrea la vida de un pueblo que quedó inundado en el lugar, desde matrimonios que aprendieron a amarse construyendo casas que construyeron a la medida de sus expectativas de pareja, hasta muertos que no descansan hasta que sus cenizas se mezclen con el agua. “Es un libro sobre el desarraigo y rearraigo, cuando algo se acaba, se suelta, y luego se arraiga de otra forma esa misma energía”, dijo el autor en entrevista con El PAÍS. CAMILA OSORIO.

Yolanda Ruiz, Los que quedan (Aguilar)

En su nuevo libro, Ruiz refleja el impacto de más de medio siglo de conflicto armado en Colombia, a partir de los relatos de sobrevivientes de una de las épocas más duras de la violencia, entre mediados de los años ochenta y comienzos de los noventa. Un niño huérfano enfrenta los recuerdos de cuando abrió la puerta de su casa a los asesinos de su padre, sin saber lo que ocurriría; una víctima de desplazamiento sufre el desamparo tras la pérdida de su marido; un hombre busca sin descanso desde hace décadas a su hermano mellizo. Ruiz revela cómo se asoma a su propio abismo y transita duelos pendientes de personas cercanas: un amigo asesinado, otro desaparecido y otro que se suicidó. “La violencia no solo mata, a veces es peor”, advierte la autora en entrevista con EL PAÍS. GREACE VANEGAS.

Juan Gabriel Vásquez, Los nombres de Feliza (Alfaguara)

En esta novela biográfica sobre una artista colombiana olvidada por la historia, el autor colombiano vuelve a combinar ficción con archivo documental, como lo hizo con su celebrada novela Volver la vista atrás. Vásquez se obsesionó por varios años con la historia de Feliza Bursztyn, escultora colombiana que falleció en 1982. De acuerdo a un obiturario de Gabriel García Márquez, falleció de tristeza. El autor explora esa tristeza en una mujer que fue desafiante frente al machismo, el militarismo, y el conservadurismo en el mundo del arte. “A Feliza Bursztyn la definió la libertad”, dijo el escritor en estrevista con EL PAÍS. CAMILA OSORIO.

David Fajardo Chica, Carne Doliente (Ariel)

¿Y si el dolor, más allá de ser molesto e indeseable, es también un camino? Esa pregunta es la que surge después de leer el más reciente ensayo publicado por el filósofo caleño David Fajardo Chica. Su reflexión —nacida a partir de un dolor crónico con el que ha tenido que lidiar— es un recorrido por la filosofía, la cultura o la religión, en un intento por ver el dolor físico no solo como una sensación, sino también como una posibilidad. Por eso, lo compara con un desierto. “El dolor puede ser un desierto al que cada quien puede optar por entrar. […] Puedes no entrar, sufrir y pasarla mal. Pero también puedes decir: ‘La voy a pasar mal, pero voy a atravesar el desierto a ver qué se saca de acá”, explicaba Fajardo en una entrevista en abril pasado. Esa postura está lejos de romantizar o restar gravedad al dolor, y se centra, sobre todo, en aceptarlo y repensarlo, especialmente en las sociedades de América Latina, forjadas con frecuencia a pesar de los dolores… o también gracias a ellos. SANTIAGO TRIANA.

Felipe Castilla Corzo, Sancocho de mico (Editorial Universidad de la Sabana y Hammbre de cultura)

Desde su título, es un libro sugerente. El sancocho, esa sopa tan colombiana hecha de tubérculos, aliños y la carne de algún animal -por lo general res, pollo o gallina- en este libro aborda un tabú: pensar que este caldo pueda quedar impregnado de la carne de un mico, de un primate; una posibilidad negada dentro de la cultura alimentaria de Occidente. Es con esa imagen con la que Felipe Castilla Corzo confronta al lector en la segunda edición de ‘Sancocho de Mico’. Este libro relata, con precisión y distancia científica, cómo se alimentaron los exsecuestrados políticos de la extinta guerrilla de las Farc durante sus largas estancias en la selva, donde algunos llegaron a estar retenidos durante 14 años. A través de detalles que van desde las propiedades nutricionales de los alimentos consumidos hasta el recuerdo de aquella vez en la que les llevaron una paleta de Crem Helado, el autor vuelve a poner el foco sobre aquellos sombríos momentos de finales de los noventa y principios de la década del 2000. EMMA JARAMILLO.