Petro carga contra Trump por las amenazas a Venezuela: “El cierre del espacio aéreo es completamente ilegal”

El mandatario colombiano, que mantiene su particular batalla con el magnate, le acusa de vulnerar la normativa internacional y apela a la comunidad internacional

El presidente colombiano Gustavo Petro ha respondido públicamente y con dureza al anuncio del mandatario estadounidense, Donald Trump, que el sábado proclamó el cierre total del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela. En un mensaje en la red social X, su micrófono favorito, Petro cuestionó el mismo sábado por la noche: “Quiero saber: ¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?”. Y añadió: “Le digo al mundo que un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero o se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de ‘derecho internacional”.

El presidente colombiano publicó el mensaje también como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), lo que subraya su pretensión de plantear el conflicto como un asunto regional.

Apenas unas horas después, ya en la mañana del domingo (hora local), Petro publicó un segundo y largo tuit en el que apeló a instancias internacionales. “El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) debe reunirse de inmediato”, se lee en su cuenta de X. Petro advierte de que no hay autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para “acciones militares” sobre Venezuela, a quien se refiere como “nuestro vecino”.

“El orden internacional debe preservarse y América Latina y el Caribe debe decirlo sin temor: Venezuela necesita más democracia y la democracia es producto solo de sus fuerzas internas y de su pueblo”, prosigue el mensaje.

El presidente de Colombia invita a que las compañías aéreas rechacen “órdenes ilegales” y solicita al presidente Trump “retornar al respeto del orden jurídico internacional”. Petro también apela a la Unión Europea para “ordenar la normalización de los vuelos a Venezuela o multar las empresas que no lo hagan”. Y anuncia posibles sanciones a las empresas que “se nieguen a asumir los servicios a los que se comprometieron”.

La declaración de Petro llegó unas doce horas después de que Trump advirtiera —en su red social, Truth— de que “las aerolíneas, los pilotos, los narcotraficantes y los tratantes de personas” debían tener en cuenta a partir de ese momento que el espacio aéreo sobre y en los alrededores de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”. El magnate republicano no aclaró sobre qué autoridad o instrumento legal sustentaba esa orden, generando confusión sobre si se trataba de un aviso de facto, una recomendación o una amenaza.

El espacio aéreo venezolano, en cualquier caso, permanece prácticamente aislado desde hace una semana por la suspensión de decenas de vuelos comerciales, cancelados tras una alerta de “extremar la precaución” por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos debido al “deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar”.

El cuestionamiento de Petro comparte fondo con la respuesta que dio Venezuela, que calificó la medida como una “amenaza colonialista” y denunció que implicaba una violación flagrante de la soberanía nacional. La pretensión de un presidente de intervenir unilateralmente sobre el cielo de otro país fue vista en Caracas como un “acto hostil, unilateral y arbitrario”. Venezuela lo consideró “una amenaza explícita de uso de la fuerza”.

El cierre aéreo ordenado por Trump es interpretado por varios analistas como parte de una estrategia de “presión asimétrica” en la que está combinando el cierre de rutas aéreas, incertidumbre jurídica, acusaciones de narcotráfico y un despliegue militar sin precedentes en el mar Caribe. A la vez, el republicano mantiene abierta la vía del diálogo con una llamada que se produjo la semana pasada.

Esta no es la primera vez que Gustavo Petro cuestiona decisiones de Trump respecto a Venezuela. Petro medió tras las acusaciones de fraude de las elecciones venezolanas del verano pasado y no ha reconocido a Maduro como presidente, pero está en las antípodas ideológicas de la estrategia de Donald Trump en la región. La relación entre ambos mandatarios se ha deteriorado en los últimos meses, hasta el punto de que el estadounidense ha acusado públicamente al colombiano de ser un “matón” y un “líder del narcotráfico”.

La tensión ha escalado con distintos episodios, especialmente el de los bombardeos por parte del ejército estadounidense de embarcaciones a las que Trump acusa, sin pruebas, de estar transportando droga desde el Pacífico y el Caribe hacia Estados Unidos. Petro siempre ha defendido que quien muere en esos ataques —ya van más de 80 personas— son o pescadores inocentes o los eslabones más débiles de las organizaciones criminales. De hecho, el Gobierno colombiano denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) las “irregularidades” de los bombardeos, al considerar que violan el derecho internacional.

Estados Unidos mantiene a Petro en la mira. En septiembre, le revocó la visa y justificó la decisión en alusión a una arenga propalestina del mandatario colombiano —en una calle de Nueva York— incitando a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes. El pasado octubre, lo incluyó —junto a sus allegados— en la lista Clinton, restringiéndoles transacciones en dólares y bloqueándoles las cuentas por supuestos nexos con el narcotráfico. Trump no ha presentado ninguna prueba de las acusaciones contra Petro, pero su mensaje ha sido munición para la oposición del presidente colombiano, que ya se mueve en clima electoral.