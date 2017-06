La embestida de un autobús por la espalda no frenó a Simon Smith para entrar en un bar. Este hombre de 53 años fue atropellado por un autocar del servicio público de transportes de la ciudad de Reading, Reino Unido, en la calle Gun Street y fue arrastrado unos 20 metros por el impacto. Pese a la dureza del accidente, que se puede observar en este vídeo, Smith se puso de pie como si nada y entró en un local que había junto al lugar donde cayó, según informa The Guardian. Tras el suceso, ocurrido el pasado sábado, la empresa de transportes manifestó que había sido un terrible accidente. Hasta el momento no hay ningún detenido y se desconocen las causas que lo originaron. Aunque el hombre salió por su propio pie, se cortó el tráfico durante unas dos horas y se envió una ambulancia a la zona.

Con autoplay y sin mute: