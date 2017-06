La extravagante nueva imagen de Griezmann después de casarse

Hace solo unas semanas le preguntamos en una entrevista para ICON a Antoine Griezmann (Mâcon, Francia, 1991) si se dejaba aconsejar por su pareja a la hora de elegir su imagen. Y el jugador respondió: "A veces me puede sugerir algo. O me prepara un look en la cama y me lo pongo. Depende. Sobre el pelo no suelo preguntarle. Al principio no le gustaba nada, pero luego se acostumbró".

Las dos noticias son: Griezmann se ha casado y Griezmann se ha teñido el pelo de azul. El jueves por la tarde, con el sol abrasando a 40 grados, el jugador del Atlético de Madrid y su novia, la donostiarra Erika Choperena, 25 años, contrajeron matrimonio en el bello Palacio de Galiana de Toledo. A la boda acudieron compañeros rojiblancos del francés como Juanfran, Gameiro o Koke, además de futbolistas de la selección gala como Lacazette o Umtiti. Y, por supuesto, la hija de la pareja, Mía, de poco más de un año.

Erika Choperena, licenciada en Pedagogía, y Griezmann se conocieron en San Sebastián, cuando el jugador formaba parte de la plantilla de la Real Sociedad, club que le fichó con tan solo 13 años. Griezmann llama a su mujer "la jefa". "Porque es la que se encarga de todo, para que yo no me preocupe y me centre en el fútbol", justifica el francés.

El jugador del Atlético con su mujer, Erika Choperena, y la hija de ambos, Mía. La imagen la ha publicado Griezmann en su Instagram. Instagram

Para inaugurar su casamiento, el delantero se ha teñido el pelo de azul. Aunque en el último año Griezmann no se ha hecho ninguna extravagancia en su cabello, durante su carrera siempre ha lucido diferentes y traviesas imágenes, casi siempre teñido de rubio. Es una de las características que ha heredado del que siempre ha dicho que es su ídolo, David Beckham.

La foto de su nueva imagen la ha publicado el jugador en su cuenta de Instagram, con 11,3 millones de seguidores. Y parece haber gustado: ya lleva 624.640 "me gusta". Uno de ellos, y con comentario, es del jugador del Barcelona Neymar, que dice: "hahahaha".

El cuidado de su cabellara es cosa seria para el goleador rojiblanco. En la misma entrevista que le hicimos surgió esta pregunta y respondió así:



Imagínese que marca el gol de la victoria de una final de Champions en el último minuto. Pero, a cambio, tiene que pagar con algo: se va a quedar calvo. No, no. Imposible. Prefiero que no. Me da igual que sea una final de la Champions [risas]. Que lo meta otro. Pero calvo no [risas].

