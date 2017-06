Por qué el mito de que la ropa negra da calor no es cierto

Todos lo hemos escuchado y más cuando el sol azota: si te pones ropa oscura vas a tener mucho más calor. Pero esto no es del todo cierto. Vamos a analizarlo...



Llega el calorazo. ¿Tengo que guardar las prendas negras con la ropa de invierno, por aquello de que dan más calor? A ver, vayamos por partes. Los colores influyen en la sensación de calor por la forma en que absorben o reflejan la luz. “Si ves un objeto rojo es porque la luz incidente ha sido absorbida por todos los colores excepto el rojo (por eso lo ves)”, dice Arturo Quirantes, profesor titular de Física de la Universidad de Granada y autor del blog de divulgación científica El profe de Física. “Según eso, [para una menor absorción del calor] en principio es mejor el blanco que el negro, ya que el blanco indica que la luz ha sido reflejada por todos los colores, y el negro significa que toda la luz ha sido absorbida (y convertida en calor). Por eso mismo, sería preferible un color claro a uno oscuro”.

“Hay otra fuente de calor aparte del sol: el propio cuerpo humano. La ropa blanca tenderá a reflejar el calor corporal de vuelta al cuerpo, en tanto que el negro la absorberá" Arturo Quirantes, profesor de Física de la Universidad de Granada

Pero hay más variantes. Un momento, el profesor no ha terminado: “Ahora bien, resulta que hay otra fuente de calor aparte del sol: el propio cuerpo humano. La ropa blanca tenderá a reflejar el calor corporal de vuelta al cuerpo, en tanto que el negro la absorberá. Si hay algo de aire, se llevará el calor por convección”. Y es cuando llegamos al punto clave...

Entonces, ¿puedo ponerme mi camiseta negra de los Ramones para ir a la playa, sí o no? Dependerá de la holgura de la prenda y de las condiciones meteorológicas. “Si estás al sol, no sopla el viento y tienes ropa algo ajustada, escoge el blanco”, continúa Quirantes. “Pero si sopla algo de viento y tu ropa es no ajustada (digamos un vestido, una camiseta, etc.), lo mejor es ropa oscura”. La convección: esta es la palabra clave. Se trata de la transferencia de calor por movimiento de masa: el viento, al ondear la camiseta negra holgada, le quitará ese calor que ha absorbido procedente de tu cuerpo.

"El negro absorbe el calor, entonces para no llevar ese calor encima pegado a la piel, lo mejor es que la prenda sea holgada y sople viento, porque el viento se llevará el calor por convección. La convección no funciona con el blanco porque la camiseta blanca no ha absorbido tu calor, sino que te lo ha devuelto", explica el físico Arturo Quirantes.

Ya decía yo que si los beduinos van de negro en pleno desierto sería por algo… Bueno, en realidad la elección cromática de los beduinos ha sido estudiada por la ciencia.

Lo sabía: ¡tenía que haber un estudio científico también sobre eso! No es broma. En 1980, la prestigiosa revista Nature publicó un estudio titulado Why do Bedouins wear black robes in hot deserts? (“¿Por qué los beduinos llevan ropa negra en desiertos calurosos?”) que sostenía que “las túnicas negras ayudan a los beduinos a minimizar las cargas de calor solar”. El estudio halló que los portadores de túnicas negras no pasaban más calor que si vistieran de blanco, y eso que las negras absorben 2,5 veces más radiación solar que las blancas. Lo atribuyeron a una mejor ventilación, “una acción de fuelle”, “efecto de chimenea” o lo que vagamente describían como “algún proceso desconocido que compensa la mayor absorción de negro” y que hacía que ese calor adicional no llegara a la piel.

La actriz Chloë Grace Moretz paseando por las calurosas calles de Los Ángeles con una camiseta negra de Metallica. Cordon

Vale, pero para resaltar el bronceado es mejor la ropa blanca. El blanco destaca el tono moreno de la piel por contraste, pero tampoco hay que descartar el negro para este propósito. “El color oscuro resalta más el bronceado que el blanco”, zanja la diseñadora María Baraza, profesora de Diseño de Moda en la Universidad Nebrija (Madrid). “El blanco, cuando se refleja en la piel, la hace parecer más clara, mientras que por la misma razón, el negro acentúa las sombras y la hace parecer aún más oscura”, añade.

Y ya puestos, el negro te hace más delgado, ¿no? Sí, aquí no caben matices. El negro estiliza. Según María Baraza se debe a que “la sensación perimetral de la persona que viste de oscuro está más distorsionada. En cambio, cuando ves una masa más grande de luz, como con la ropa clara, la percibes más grande que si la ves negra. Los colores claros hacen mucho más compacta la silueta”.

¿Y es verdad que el negro pega con todo? "Así es", confirma la experta de moda, María Baraza.

Creo que este verano me van a ver más de negro que a Robert Smith de The Cure… Tampoco hay que irse a los extremos. El verano es luz, alegría… Vamos, que todo vale menos la camiseta de “Mariscos Recio” cuyo uso debería estar tipificado en el Código Penal.

