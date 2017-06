15 cosas que aprendió en el colegio... Y ya no son verdad

Si en la escuela estudió que Plutón era el noveno planeta, sepa que ya no es cierto. “Desde 2006, Plutón no se considera un planeta sino un planeta enano. Pero no se puede calificar de mentira. Es un ejemplo de que el conocimiento se renueva”, recuerda Antonia de Oñate, historiadora y directora ejecutiva de ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico (ARP-SAPC) . Hay más casos: gazapos, lapsus, malas traducciones, interpretaciones ambiguas o falsas, conceptos contradictorios, excesivas simplificaciones, errores conceptuales, desconocimiento, conocimientos obsoletos, mitos populares… Sean voluntarios o involuntarios, los datos falsos y las explicaciones erróneas también forman parte del currículum escolar. “Los peores errores vienen de la pereza mental de preferir contar algo fácil a enseñarlo bien, o de la introducción de creencias en la educación. En general, a la gente le gusta encasillar la información, por lo que no se acaba de entender que lo que cambia es la definición, como el caso de los planetas”, observa el biólogo Jorge F. Orueta, de la ONG SEO/BirdLife. ¿Encontraría alguna de las siguientes 15 cosas en sus apuntes?