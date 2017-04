El Eleven Madison Park, de Nueva York, el mejor restaurante del mundo

El restaurante neoyoquino Eleven Madison Park, liderado por Daniel Humm, ha sido proclamado el mejor restaurante del mundo 2017 según la lista The World's 50 Best de la revista Restaurant, que cumple en esta edición 15 años y cuya gala se ha celebrado este miércoles en Melbourne (Australia). Osteria Francescana, de Massimo Botura, solo ha durado un año en el número uno y ahora ha bajado al puesto dos, con el título de Mejor Restaurante de Europa. Al número 3 baja el que estaba en el 2, El Celler de Can Roca, con otro honor: Premio al Arte de la Hospitalidad.

En el privilegiado grupo del top diez de esta lista gastronómica se encuentra el mago vasco de la brasa Bittor Arginzoniz, que ha subido al puesto 6 tras escalar cuatro posiciones con su Etxebarri. En el número cuatro de la clasificación, tras una gran subida, se sitúa Mirazur, del italoargentino ubicado en Francia Mauro Colagreco. Y un ascenso vaticinado, Central, el restaurante limeño del peruano Virgilio Martínez que sube al 5 y él gana el reconocimiento de sus colegas, el premio Chefs Choice. En top ten se ha vuelto a colocar Mugaritz, con Andoni Luis Aduriz al frente, que, aunque se mantiene en la élite de las élites, pierde el puesto numero siete que alcanzó el año pasado.

Localiza en el mapa dónde están los 50 mejores restaurantes del mundo

Entre los seis españoles de la lista, el Azurmendi de Eneko Atxa ha descendido en esta edición al puesto 38, desde el 16 que ocupó en la clasificación del año pasado. El donostiarra Arzak, por su lado, ha pasado del puesto 21 de 2016, al 30 en la lista de este año y Tickets, de Albert Adrià, ha ascendido del 29 al 25.

La clasificación de los mejores restaurantes de los puestos del 51 al 100 para 2017 ya se dieron a conocer hace unos días. Y entre ellos también hay españoles. El restaurante barcelonés Disfrutar está en el número 55; pero al espacio de los exjefes de cocina de elBulli Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas se le ha reconocido, además, como "el restaurante con mayor potencial". Disfrutar ha recibido el primer premio que se ha concedido durante la gala, que fue amenizada y conducida por el presentador de televisión londinense Marck Burden-Smith. Más establecimientos españoles están en la lista: en el 56, Nerua; en el 77, Martín Berasategui. Sorprendentemente, el exquisito restaurante de Quique Dacosta ha bajado del puesto 49 al 62.

Una clasificación creada con los votos emitidos por la Academia de Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo, un grupo de más de 1.000 líderes internacionales de la comunidad gastronómica. El panel de cada región está compuesto por escritores y críticos culinarios, chefs, restauradores y gastrónomos muy respetados que deciden las mejores experiencias ofrecidas por los restaurantes que ha visitado durante los últimos18 meses.