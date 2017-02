1

La actriz Shirley MacLaine llega al escenario para anunciar el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, que se ha llevado el filme iraní The Salesman. El director Asghar Farhadi decidió no acudir a la gala tras el anuncio del presidente Donald Trump de vetar la entrada en EE UU a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.