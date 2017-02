Las 10 mejores películas de Denzel Washington, y sus 5 fracasos

Denzel Washington interpretando al boxeador Huracan Carter en la película de mismo nombre (1999). / Tráiler de la película.

"De joven no me planteaba ser actor, porque no había tíos como yo en las películas". Denzel Washington (Nueva York, 62 años, los mejor llevados de todo Hollywood) creció sin ídolos negros en los que mirarse (con la excepción hecha de Sidney Poitier), así que decidió convertirse él mismo en ese líder. Lleva 30 años a la cabeza del pelotón, abriendo camino para los que vengan detrás. Ha derribado barreras raciales, prejuicios y tópicos como más le gusta a Hollywood: haciendo dinero.

Su trayectoria equilibra como pocas el prestigio y el éxito comercial. Y nunca ha triunfado ni por ser negro ni a pesar de ello. Denzel Washington está en la cima porque es un actor inmenso. Nada más, y nada menos.

Ha derribado barreras raciales, prejuicios y tópicos como más le gusta a Hollywood: haciendo dinero

Ni un escándalo, ni una salida de tono (su viralizado apoyo a Donald Trump resultó ser otra de las tan de moda noticias falsas), ni un desliz. Lleva 34 años casado con su mujer Pauletta, con la que tiene cuatro hijos. Su implacable fe cristiana le tienta a cambiar de profesión y volverse predicador, pero su mensaje de igualdad, integridad y justicia resulta mucho más efectivo y masivo cuando lo proclama a través de sus películas.

Desde que la escuela militar le salvó de una vida criminal en las calles, la honradez ha sido su motor artístico. Y si algún día decide subirse a un púlpito y predicar, todos vamos a seguirle a donde sea: ningún otro actor consigue, desde la serie Hospital hasta John Q o Marea roja, que nos pongamos automáticamente de su parte. Ahora dirige su cuarta película, Fences, y ha conseguido cuatro nominaciones a los Oscar 2017 (ya tiene dos estatuillas: mejor actor por Training day, 2001; y actor de reparto por Tiempos de gloria, 1989). El éxito de Fences la convierte en una de las pocas películas sobre negros que no ha necesitado un personaje blanco para atraer al gran público a los cines.

En ICON hemos hecho un ránking de sus películas. Las mejores (que son muchas) y las menos buenas (que también las hay)...

Las 10 mejores películas de Denzel Washington (pincha en la foto)

pulsa en la foto Pincha sobre la imagen para ver las 10 mejores películas de Denzel Washington.

Las 5 peores películas de Denzel Washington (pincha en la foto)