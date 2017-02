4

Imagen ganadora del primer premio en Historias en la categoría de Temas de actualidad de la 60 edición del concurso de fotografía y narración digital Internacional WPP, captada por el fotógrafo Daniel Berehulak, de The New York Times. La imagen, titulada 'They Are Slaughtering Us Like Animals', muestra a varios empleados de una funeraria que trasladan el cuerpo de Edwin Mendoza Alon-Alon, asesinado por un grupo de hombres sin identificar, en Manila, Filipinas.