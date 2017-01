Las mejores imágenes del concurso de fotografía #MiMejorFoto

"Un encierro diferente" Mario del Monte @fotomme

Mario del Monte, de Alcobendas (Madrid) se ha proclamado vencedor del concurso de fotografía que Punto de Enfoque ha organizado en la red social Twitter. La fotografía "un encierro diferente" ha sido seleccionada entre más de mil ochocientas fotos tuiteadas con el hashtag #MiMejorFoto

La fotografía fue realizada en el encierro de San Sebastian de los Reyes desde un balcón, según me cuenta Mario, para realzar las sombras de los toros al pasar. "Tengo que confesar que jamás pensé que iba a quedar una silueta tan perfecta, parece dibujada. La foto está volteada y sin apenas procesar. Tiene un pequeño ajuste de blancos y negros y un mínimo encuadre para darle un poco de más verticalidad" me dice. La foto fue realizada con una cámara Fuji XT1 y un objetivo 18-55mm. Mario no es fotógrafo profesional "soy conductor, aunque de vez en cuando hago fotos de comuniones, bodas y encargos de amigos".

FOTOS FINALISTAS:

"Vulcania" Inigo Cia @inigocia1

Inigo Cia lleva dos años viajando alrededor del mundo con su mujer y sus hijas, de 5 y 8 años. Los acantilados de Kalapana, en Hawái (donde está hecha la foto) es el último de los lugares que han visitado. "El flujo de lava proviene del volcán Puu Oo, situado en el Parque Nacional de los Volcanes, que vierte al mar lava en un único punto en el que se va formado una nueva plataforma que hace que la isla esté en continuo crecimiento. Al tocar el agua, se producen explosiones de gases que proyectan rocas incandescentes a varias decenas de metros de distancia, produciendo un ruido atronador. El momento más espectacular comienza tras la puesta de sol, cuando se hace más evidente el fulgor de la lava incandescente y el entorno se tiñe de naranjas y rojos brillantes. Es el momento que hice la foto, con una cámara Nikon D800 y un objetivo 14-24 a 30 segundos de exposición y un diafragma f2,8" me dice Inigo.

"Unemployed" Isaac Vives @IsaacV13

Isaac Vives se fue a Londres a buscar trabajo y a mejorar su inglés. Paseando por el centro, terminó en el Museo Británico. "Allí vi a un "Spiderman" callejero haciendo un show delante del museo. Al terminar su actuación, el hombre se sentó en una silla y aprovechó para descansar. En medio de toda la multitud de gente, aunque en la fotografía no se aprecie, saqué mi cámara, una Panasonic Lumix DMC-LX3 con un objetivo 24-60 mm f2-2.8 y disparé. Fue increíble ver que en ese preciso instante no pasó nadie por medio y quedara encuadrado y enfocado. En ese momento vi que hasta a los superhéroes les afecta la crisis".

"Las últimas mujeres Dragón" Maria José Gómez @mariajose_gome

ampliar foto "Las últimas mujeres Dragón" Maria José Gómez

María José Gómez estuvo estas Navidades en Myanmar, en el estado de Kayah, abierto al turismo desde hace solo 3 años. Allí localizó una tribu de las conocidas como "mujeres Jirafas", aunque Maria José prefiere llamarlas "mujeres Dragón". Así lo recuerda Maria José: "No teníamos ni idea de cómo funcionaría el tema de 'visitar tribus', porque nunca lo habíamos hecho. Literalmente se trata de visitar, como quien visita a la tía del pueblo. Entras en su casa, te tomas el té o el vino de arroz casero y hablas de tu vida y preguntas como les va la suya. Fue una gran experiencia, pero te aseguro que ellas tenían más curiosidad por nosotros. Se llama Pi Ma Lone, decía tener 75 años y 15 hijos. Después de enseñarnos su casa de madera de teka, ofrecernos té y carne de perro seca, le pregunté si podía hacerle una foto (Cámara Sony A6000 y objetivo 16-50mm) y aquí tienes el resultado"

"Blade Runner en Londres" (Foto con móvil) Pepo Jiménez @Kurioso

ampliar foto "Blade Runner en Londres" Pepo Jimenez

Para Pepo Jiménez (que suele viajar con sus tres hijos) llevar el móvil para hacer fotos es lo más práctico para aligerar peso y espacio. "Me resulta difícil llevar una cámara con todos los trastos que llevo. El móvil (un Galaxy S7 con el que ha hecho la foto) es un recurso muy bueno para estos casos". Pepo se fue estas Navidades con sus hijos a Londres. Como buen previsor, reservó con un mes de antelación para desayunar en la terraza-bar del Sky Garden. "Eran las 9 de la mañana, ese día había una niebla especial y estaba levantando. Abrieron la terraza en el momento exacto. Hice varias fotos. Esa fue la mejor. Me recordaba a la ciudad distópica de Blade Runner."

"Monzón" Sergio Díaz @sergiodiaznet

Sergio Díaz es un enamorado de sudeste asiático. En julio de 2013 estuvo en Myanmar, en un proyecto fotográfico. Durante su visita a Myanmar estuvo en La Pagoda Shwedagon, en Yangon, uno de los lugares de peregrinaje más importantes del budismo. "Llevaba seis meses sin llover. La temporada de los monzones estaba empezando y me sorprendió una lluvia tan torrencial que tuve que guarecerme en los soportales de la propia pagoda. La impresionante lluvia, los peregrinos de la derecha acercándose al soportal, el turista con las zapatillas en la bolsa, los voluntarios con poncho del fondo achicando el agua del patio, el señor que mira la escena desde la izquierda, el dorado de la pagoda al fondo reluciente por la lluvia, el voladizo labrado del soportal enmarcándolo todo… y en el centro como protagonistas los dos monjes, que aún bajo techo seguían manteniendo el paraguas levantado, dándole sentido y equilibrio a una escena que sin ellos sería caótica. Apenas tuve unos segundos para ajustar la cámara (una Canon 5D Mark II y un objetivo Tamron 28-75) y realizar el disparo, pero sí recuerdo que al regresar al hotel en el taxi estuve mirando en la cámara algunas imágenes de esa tarde y al verlas pensé que por momentos como los vividos ese día merecía la pena el esfuerzo de haberlo dejado todo para embarcarme en aquel proyecto".

"Blanca soledad" Cristo García @cristogarciafot

Aquella tarde, Cristo García, fotógrafo profesional, tenía que hacer fotos de una postboda en Jerez de la Frontera. Al enterarse que había nevado en La Sierra de Cádiz, sin pensarlo cambió los planes y se fue hasta la sierra para hacer las fotografías de la postboda allí. "Llegando a la zona de montañas paré el coche. Me llamo la atención un árbol solitario en la cima de una montaña totalmente nevada. Preparé mi cámara (Canon 6D - 24-105 mm f/4) y dispare con el corazón. Aquella foto me transmitía la soledad que muchas personas viven en este país, donde con este frío están en la calle sin una vivienda digna".

"Mujeres contra Trump" Fátima Martínez @FatimaMG

ampliar foto "Mujeres contra Trump" Fátima Matínez

Fátima Martínez es una apasionada del "street photography". Para estrenar su nuevo objetivo 50mm se fue a la concentración contra Donald Trump de celebró en Madrid el pasado 20 de Enero. "La chica de la foto iba con un amigo por la calle del Arenal. De repente el chico la alza en hombros. Fue un momento muy emotivo que aproveché para fotografiarlo. Me apasiona la fotografía de retrato, me gusta analizar a los seres humanos. La chica de color me pareció la perfecta representación contra Trump"

“Sorpresa” Rafa Mateos @RafaelMateosfe

Rafael Mateos fue a pasar el día a la Charca de Suárez, unos humedales ubicado en el término municipal de Motril, Granada. “Estando allí vi a una rana en el hueco de unas eneas (una planta muy común de los humedales) y me gustó la postura que tenía. Para nada vi el mosquito posado en la rana, me di cuenta cuando edité la foto en ordenador, fue toda una sorpresa”. Rafael usó para hacer la foto una cámara Canon 600 D y un objetivo 400 mm.

“La magia de Doñana” Carlos Romero @carlosromeroco

ampliar foto “La magia de Doñana” Carlos Romero

Cada año, a finales del mes de junio, una tradición centenaria se produce en Almonte, Huelva. La "saca de las yeguas". Los yegüerizos van a buscar el ganado a distintas zonas de las marismas de Doñana y las llevan hacia Almonte, pasando antes por la aldea de El Rocío. Carlos Romero, acude cada año a la ermita del Rocío para ver y fotografiar la “saca de las yeguas". Se subió a una azotea de una casa y esperó a que pasaran las yeguas. La foto la hizo con una cámara Canon 1DX y un objetivo 300 IS II.

“Las Luces del Estrecho” Manuel Gómez @ManuFerGomezFot

ampliar foto "Las luces del Estrecho" Manuel Gómez

Manuel Gómez, que vive en Sevilla, fue a pasar el día a Gibraltar. “Estábamos en lo más alto del Peñón de Gibraltar, viendo los monos. Las vistas del Estrecho de Gibraltar eran increíbles. Me sorprendió que a pesar de ser las cuatro de la tarde hubiese tanta bruma. Me recordó a los barcos que desaparecen en el triángulo de las Bermudas, todo era fantasmagórico en un día de pleno verano. Soy fotógrafo profesional y suelo llevar mi cámara Nikon, con la que siempre trabajo, pero ese día para aligerar peso llevaba mi cámara compacta Canon G9 y, la verdad es que el resultado fue sorprendente.

