Ábalos, sobre su primer encuentro con Aldama: “No tengo una fecha precisa”

El exministro de Transportes José Luis Ábalos asegura que “tiene la impresión” de haber conocido al empresario Víctor de Aldama “en el último trimestre de 2018”. “No sé precisar cuándo. Sé que fue una presentación como muy apresurada por parte de Koldo y yo recuerdo que me estaba subiendo al coche, pero no puede ser el 31 de agosto, de eso estoy seguro, como dice el informe de la UCO y se ha establecido aquí”, ha indicado Ábalos, que ha afirmado que ese día, según también los investigadores de la Guardia Civil, se encontraba en Londres con su mujer y sus hijos acompañado de su escolta, donde se encontraba el hermano del empresario, Rubén de Aldama, aunque Ábalos ha confesado que desconocía que fuera su hermano.

Ábalos ha hablado de una reunión con el gobernador de Oaxaca en diciembre de 2018 en Madrid, donde le presentaron a Víctor de Aldama como “asesor”, no como “consejero”: “Esta reunión que me la montan en agenda, no participo ni de la previsión ni de la preparación. Simplemente me dicen que el gobernador del Estado de Oaxaca está en Madrid y que quería tener una reunión”, ha indicado el exministro antes de apuntar que fue en torno a ese encuentro conoció que “ostentaba una representación como de relaciones comerciales culturales”, aunque le pareció “muy informal”.

Sobre el viaje a México de febrero de 2018, Ábalos ha indicado que “no le venía bien hacerlo” porque fue “muy apresurado” y que se organiza entre el gabinete y el Embajador de España en México, que “participó en todo”. “Sí que participó el señor de Aldama en una visita y en fin, protocolaria, muy protocolaria, sin contenido, al Senado que gestionó un amigo suyo que era senador. Y luego la reunión con Oaxaca. En lo demás, no. La misión de México no fue para nada Oaxaca; no tenía entidad para desplazar a un ministro y a la presidenta de INECO, que formaba parte de la delegación. El objetivo nuestro era rematar la visita que había hecho el presidente del Gobierno muy poco antes para intentar restablecer las relaciones con el nuevo presidente de México, que tenía una cierta actitud un tanto pues no creo que alguien calificar de hostil, pero reacia a los intereses españoles”, ha explicado Ábalos.