La “larga travesía en el desierto” del Partido Demócrata tras el regreso de Trump a la Casa Blanca

Tras la derrota de Kamala Harris, el Partido Demócrata ha vivido un año intentando hacer oposición a los republicanos, mientras reconectaba con el estadounidense medio y ponía en marcha su maquinaria para encontrar a una figura capaz de desafiar al trumpismo