Ir al contenido
_
_
_
_
En vídeo
05:33
El 'annus horribilis' de los demócratas
El 'annus horribilis' del Partido Demócrata en EE UU
Donald Trump

La “larga travesía en el desierto” del Partido Demócrata tras el regreso de Trump a la Casa Blanca

Tras la derrota de Kamala Harris, el Partido Demócrata ha vivido un año intentando hacer oposición a los republicanos, mientras reconectaba con el estadounidense medio y ponía en marcha su maquinaria para encontrar a una figura capaz de desafiar al trumpismo

Felipe Larach
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
_
_