Así han cantado el Gordo de la Lotería de Navidad, el 79432
Ha sido vendido en varias localidades de León (La Bañeza, Villablino y Pola de Gordón), agraciado con 400.000 euros por décimo
