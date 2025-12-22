Ir al contenido
Ofrecido porAENA
Lotería de Navidad
En directo
Dos niños del Colegio de San Ildefonso, cantan el tercer premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España).
LOTERÍA DE NAVIDAD

Así han cantado el Gordo de la Lotería de Navidad, el 79432

Ha sido vendido en varias localidades de León (La Bañeza, Villablino y Pola de Gordón), agraciado con 400.000 euros por décimo

El País
Madrid -
