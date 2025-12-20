Ir al contenido
En vídeo
Testigos grabaron el momento en el que se originó el ataque en el centro de Taipéi, Taiwán
Taiwán

Un ataque con cuchillo en Taiwán deja al menos tres muertos y 11 heridos

Testigos registraron en vídeo el momento del ataque, cuyo autor, un joven de 23 años, murió cuando huía de la policía

El País
