En vídeo
Fotomontaje de Bruce Springsteen, Mariah Carey y David Bisbal.Vídeo: M.c./B.h.
villancicos

David Bisbal, ¿el Mariah Carey español?: los cantantes españoles se lanzan a por el éxito navideño

Alfonso Cardenal y Cris Regatero revisan la tradición anglosajona de hacer música para Navidad y los coletazos que han llegado a España

Belén H. Gómez-Mansilla Marta Córdoba
Madrid -
