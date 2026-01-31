De Eva Longoria a Becky G, los latinos se plantan ante la falta de diversidad de Hollywood: “Es señal de una eliminación más amplia de nuestra comunidad”

Más de 100 artistas han firmado una carta después de que la actriz Odessa A’zion, que no es latina, haya renunciado a interpretar a una mujer mexicana, mientras que muchas mujeres de la comunidad no han tenido la oportunidad

La cuestión de la diversidad sigue siendo complicada de manejar en Hollywood, a fecha de 2026. En un país como Estados Unidos, donde uno de cada cinco habitantes es latino, y con el español como segundo idioma oficioso, siguen dándose casos que generan sorpresa, si no indignación. Tanto que un colectivo formado por más de 100 personajes del mundo de la cultura, de Eva Longoria a Jessica Alba, ha decidido firmar una carta en señal de protesta para que resuene ante los ejecutivos, los directores y los estudios.

A raíz de que la actriz Odessa A’zion haya renunciado, tras lograr superar el casting, a un papel de mujer latina —sin serlo ella, puesto que es californiana de raíces centroeuropeas—, muchos intérpretes han alzado la voz. Da igual que lleven años en la industria, que hayan sido nominados a grandes premios, que cobren inmensos cheques o que tengan poder de decisión: siguen siendo considerados de segunda, lo saben, y quieren ser tomados en cuenta. Un centenar de ellos han afirmado que “con urgencia” deben ser escuchados: “Porque el relato de las historias es la brújula de la humanidad, y Hollywood ejerce todo el poder”.

“Las historias que decidís contar y cómo las contáis dan forma a la percepción pública, a la comprensión cultural y a quienes se ven reflejados en la pantalla”, afirman. “En estos momentos difíciles, ese poder conlleva una gran responsabilidad”, remachan, en una referencia a la presión y el miedo que millones de latinos de todo el país sienten con motivo de las brutales persecuciones y deportaciones que está llevando a cabo el servicio de inmigración ICE.

El caso que ha colmado la gota de la paciencia ha sido el de A’zion. La actriz se ha convertido en uno de los rostros del año gracias a sus papeles en la película Marty Supreme y la serie de HBO I Love L.A. La intérprete californiana, cuyos antecesores son judíos y alemanes, decidió enviar un comunicado el miércoles explicando que renunciaba a un papel para el que había pasado diversas pruebas. Era el de Zoe Gutiérrez, una mujer homosexual, latina y judía, para la película Deep Cuts. El filme, que se rodará esta próxima primavera, es la adaptación del libro homónimo de la autora Holly Brickley, y sigue la historia de una pareja, Percy y Joe, unida por la música que se conoce en la universidad, a los que interpretarán Saoirse Ronan y Austin Butler.

Odessa A'zion, en los Globos de Oro, el 11 de enero en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California. Christopher Polk (Penske Media via Getty Images)

En una larga nota colgada en sus redes, A’zion contó que había recibido muchos mensajes y hasta críticas por postularse para ese papel, especialmente porque Gutierrez es una mujer latina, y ella no. “Chicos, estoy con vosotros y NO voy a hacer esta peli”, escribió. Con la sinceridad que la caracteriza, la angelina, de 25 años, agradeció los mensajes recibidos y pidió perdón. “Siento mucho que haya pasado esto. Es MUY importante para mí contaros cómo sucedió todo: fui a por [el papel de] Percy, pero me ofrecieron el de Zoe en su lugar y acepté al instante. Estoy muy enfadada, no había leído el libro y debería haber prestado más atención a todos los aspectos de Zoe antes de aceptar... y ahora sé lo que sé”, explica. “¡Joder! ¡Estoy fuera! Nunca le quitaría el papel a otra persona que esté destinada a hacerlo. ¡Con eso basta! Yo no soy así. Hay muchísima gente más que capaz de desempeñar este papel y yo no soy una de ellas".

Los firmantes de la carta hablan de la cuestión, y de cómo “decisiones de casting recientes han mostrado patrones preocupantes”. Hacen referencia al caso de A’zion, a la que agradecen el gesto, por “escuchar, reflexionar y decidir salir del proyecto y convertirse en una aliada”. “Pero ¿cómo hemos llegado a esto?“, plantean. ”La ausencia de oportunidades de audición para latinas y la decisión de sustituir a un personaje claramente latino por una actriz no latina es señal de una eliminación más amplia y continua de nuestra comunidad de las historias que definen nuestra cultura", afirman. Entre quienes apoyan el escrito hay nombres como los de las actrices Gina Rodríguez (Jane The Virgin), Eiza González (Fast&Furious), Eva Longoria (Mujeres desesperadas), John Leguizamo (Moulin Rouge), Jessica Alba (Los cuatro fantásticos), Tonatiuh (El beso de la mujer araña), Diego Boneta (Luis Miguel), Kate del Castillo (La reina del sur), Isabela Merced (The Last of Us), Xochitl Gómez (Doctor Strange), Melissa Barrera (Scream), Ismael Cruz Cordova (El señor de los anillos: Los anillos de poder), Nava Mau (Bebé Reno), el productor brasileño Rodrigo Teixeira y la cantante Becky G, entre otros muchos.

Jessica Alba, en diciembre de 2025 en el festival de cine de Yeda, en Arabia Saudí. Daniele Venturelli (Getty Images)

“No se trata de un actor o un proyecto en concreto”, remachan. “Se trata de un sistema que ignora repetidamente el talento latino cualificado, a pesar de que nuestras identidades, historias y experiencias alimentan las historias más perdurables. Las comunidades latinas ya están infrarrepresentadas y mal representadas de formas que distorsionan la realidad y perjudican a personas reales. Las decisiones de casting tienen un peso real: influyen en quién se considera digno de contar historias auténticas y quién puede contarlas con cuidado, matices y autoridad”.

En Estados Unidos hay alrededor de 62 millones de latinos, y por sí solos, si fueran un país, supondrían la quinta economía del mundo, con un valor de más de tres billones de dólares, según un estudio realizado por la consultora McKinsey en primavera de 2024. Ellos son quienes más entradas de cine compran y quienes, paradójicamente, menos se ven a sí mismos en las pantallas. Aunque económica y socialmente su impacto es innegable, culturalmente la realidad es más compleja. Según un estudio de la Iniciativa de Inclusión Annenberg, de la Universidad de California, de hace menos de dos años, en 20 años apenas 75 intérpretes hispanos, hombres y mujeres, han sido protagonistas o coprotagonistas en películas. Eso supone una representación de apenas del 4,4% de los actores de origen latino en Hollywood.

De ahí que los firmantes pidan “responsabilidad, intencionalidad y equidad”, tanto en el proceso de casting como a la hora de contar historias. “Una representación auténtica significa más que elegir a un actor que se parezca al personaje; significa involucrar a las comunidades que se retratan no solo delante de la cámara, sino también en las decisiones que dan forma a estas historias desde su concepción. Nuestras historias merecen ser moldeadas con la aportación, la orientación y el liderazgo de creadores, consultores, escritores y actores latinos en todas las etapas”, aseguran, y para ello piden acciones muy concretas: que se hagan audiciones a latinos para diversos roles, y no solo para los estereotipados; que se contrate a ejecutivos latinos, también como consultores; y que haya oportunidades desde la base, con becas, oportunidades y mentorías “que expandan el acceso a todos los niveles del ecosistema”.

Según un informe publicado en otoño de 2024 por la organización LDC (The Latino Donor Collaborative), la falta de representación de los latinos en la industria hace que esta pierda muchísimo dinero cada año: entre 12.000 y 18.000 millones de dólares. Hay falta de representación en casi todas las categorías: series, películas, programas con y sin guion, en papeles protagonistas, secundarios, de narradores... Según explicaban, buena parte del problema viene de, como dicen los firmantes de la carta, la parte superior de la pirámide: del hecho de que no haya apenas ejecutivos en las altas esferas de Hollywood. Pero, como ellos mismos dicen, para cambiar lo que está más arriba hay que empezar por lo de más abajo.