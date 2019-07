Asiste al concierto de Paul Anka en el Universal Music Festival

EL PAÍS+ te ofrece la oportunidad de asistir a los conciertos de Universal Music Festival, certamen que este año celebra su quinta edición y que reúne a artistas para todos los públicos en un escenario inigualable.

Esta semana, por ser suscriptor de EL PAÍS, consigue una entrada doble para disfrutar del concierto de Paul Anka desde uno de los palcos del Teatro Real, con acceso a un cóctel exclusivo. El canadiense, que goza del reconocimiento de ser uno de los ídolos adolescentes de los años cincuenta, interpretará algunas de las canciones más conocidas de Frank Sinatra.

Participa en el concurso y no te pierdas la oportunidad de disfrutar de Paul Anka en el Universal Music Festival el próximo 15 de julio. Si no resultas afortunado, no te desanimes, recuerda que puedes comprar tu entrada aquí.