Cómo contar un hecho crucial de la historia de España en tres minutos de televisión

El óleo 'Defensa del parque de artillería de Monteleón' (1884), de Joaquín Sorolla, una de las imágenes usadas para la serie 'Un día en la historia de España'.

Canal Historia emite una serie de 365 capítulos, uno por día, que rememora acontecimientos y personajes claves en la evolución de la Península

¿Se puede contar un hecho trascendental de la historia nacional en solo tres minutos? Ese es el reto de la serie Un día en la historia de España, que, con un programa diario de unos tres minutos de duración, recordará durante 365 días seguidos un hito o a un personaje español clave. Cada día, a las 22.00 en Canal Historia, de la plataforma AMC, se contará un evento importante que sucedió en la misma fecha en que se emita el episodio, han explicado este martes sus responsables en la presentación de la serie en la Real Academia de Bellas Artes, en Madrid.

José Carlos Gracia, creador del exitoso podcast de historia Memorias de un tambor —algunos de sus programas han tenido más de 600.000 descargas— es la voz que narra cada episodio con un estilo directo, accesible y emocionante. A su voz le acompañan imágenes, algunas creadas por inteligencia artificial; ilustraciones, cuadros, recreaciones... “Ha sido a veces complicado porque hay hechos de los que no hay nada”, ha declarado a EL PAÍS.

El divulgador de historia José Carlos Gracia. AMC GLOBAL MEDIA

“Es un formato flash, que no permite profundizar”, por lo que no hay presencia de historiadores que complementen el relato. Un día en la historia de España está, por lo tanto, pensado para esta época de redes sociales y consumo de contenidos breves. “Cronológicamente abarca desde Atapuerca al gol de Iniesta”, con el que España ganó el Mundial de Fútbol de Sudáfrica en 2010.

Divulgador de historia y colaborador en varios medios, Gracia, que debuta en televisión, ha explicado que “tanta pantalla nos está alejando de las Humanidades, y la Historia es la primera víctima porque la gente no le da importancia al pasado”. La misión estará cumplida “si se capta a chavales para que dejen un poco el móvil y sientan curiosidad por la Historia; se trata de traer al presente qué hecho importante sucedió tal día como hoy hace 27 años, o hace cien, o quinientos...”.

Gracia ha señalado que, aparte de libros de Historia, la información de la que beben los capítulos “es muy variada”. “Por ejemplo, he sacado muchos datos de tesis doctorales publicadas en internet”.

'La conversión de Recaredo' (1888), óleo del pintor Antonio Muñoz Degrain. AMC

Una dificultad, eso sí, ha sido seleccionar las efemérides para cada día porque en algunos casos había varias. Si tuviera que elegir algunas, se queda con “la conquista de Toledo, en 1085″, del rey Alfonso VI a los musulmanes, “para los que supuso una hecatombe”. Y en otro plano, la Expedición Balmis, en 1803, que llevó la vacuna de la viruela a América, “por los millones de muertos que evitó”.

La primera entrega, el próximo sábado, 2 de mayo, Los levantamientos en Madrid, se ocupa de la revuelta popular en la capital ese día del año 1808 contra las tropas francesas de Napoleón Bonaparte. Estas llevaban varios meses instaladas en la capital por el acuerdo entre ambas monarquías que les había permitido pasar por España supuestamente para invadir Portugal, país aliado de su gran enemigo, Inglaterra.

Aquel lunes, en los mentideros de la villa se decía que los franceses iban a sacar de la ciudad al infante Francisco de Paula, hijo menor del rey Carlos IV y último miembro de la Familia Real que estaba en Madrid. Los demás ya habían sido trasladados.

Retrato de Carlos II por Carreño de Miranda, en una imagen cedida por Global Media.

Gracia recuerda en el episodio que muchas personas se reunieron frente al Palacio Real y que un grito desde el interior de este encendió las alarmas: “¡Que nos lo llevan!”, en alusión al inminente traslado del infante. Entonces comenzaron las algaradas, que se extendieron al resto de la ciudad en forma ya de enfrentamientos cuerpo a cuerpo con los soldados de Murat, el lugarteniente de Napoleón. El capítulo hace mención a que Francisco de Goya, entonces vecino de Madrid, pintó años después los fusilamientos de la madrugada del 3 de mayo para reprimir la insurrección, en una estampa universal del horror. “No fue una revolución organizada, no había líderes ni discursos políticos”.

El director general de AMC Global Media Iberia & Latin America, Antonio Ruiz, ha destacado en la presentación que esta serie “supone más de 20 horas de producción propia, con el objetivo de divulgar con rigor”. “No vamos a edulcorar nada ni vamos a caer en leyendas negras, nos vamos a centrar en los hechos y no en las opiniones”, ha agregado.

Además, desde la web del programa undiaenlahistoriadeespaña.es (disponible desde el 2 de mayo) “se ofrecerán los capítulos a disposición para docentes y alumnos en los colegios”. “Estamos en contacto con las consejerías de Educación de todas las comunidades autónomas para ofrecerles este material”.

Otro de los primeros capítulos tratará también sobre la época de Fernando VII, considerado el peor rey de la historia de España. El 26 de mayo se rememorará la ejecución durante su reinado de la joven Mariana Pineda, acaecida en esa fecha del 1831. Mariana Pineda era una viuda granadina que con solo 26 años fue ejecutada, acusada de conspirar contra la monarquía absolutista de Fernando VII. Su delito había sido que se encontrara en su casa una bandera con las siguientes palabras bordadas: “Libertad, igualdad y ley”.

En el juicio a Mariana Pineda se le ofreció salvar su vida a cambio de que delatara a sus compañeros, a lo que se negó. Fue ajusticiada mediante el garrote vil, un hecho que conmocionó a los liberales españoles.

Entre las entregas iniciales se destaca también la del 7 de mayo. En esa fecha del 589 sucedió la conversión al catolicismo del rey visigodo Recaredo. Aunque pueda parecer algo muy remoto y lejano, tuvo gran importancia. En ese momento, los visigodos, el pueblo germánico que se había asentado en la Península y reinaba, eran cristianos, pero no católicos, sino que profesaban la doctrina del arrianismo, distinta del catolicismo de la población hispanorromana. Fue histórico que un rey decidiera abjurar de su fe para abrazar la del pueblo que gobernaba, con el fin de cohesionar el territorio y evitar disputas.

Los creadores de la serie anuncian que se recordarán hitos como la publicación del Quijote o el día en que se inició la Guerra de Sucesión. Y echando la vista atrás a otro día como hoy, 28 de abril, Gracia evocó el de 1699, cuando el rey Carlos II, meses antes de su muerte, tuvo que salir a uno de los balcones del Alcázar en Madrid para calmar al pueblo, amotinado por el hambre que estaba pasando.