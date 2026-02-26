El ‘First Dates’ que hace humor (y no escarnio) de las banderas rojas llega a Prime Video

‘Esto no es un dating’ traslada a la televisión parte del espectáculo del cómico Galder Varas: “Recuperamos esa parte que se pierde en las primeras citas, donde la gente trata de mostrar su mejor versión y ocultar sus defectos”

Podríamos decir que el humorista y guionista Galder Varas (Bilbao, 39 años) arrasa en TikTok. Acumula 1,9 millones de seguidores en esa red social. Pero es que en Instagram tiene todavía más adeptos: 2,6 millones, que se suman a otro millón más en YouTube. El contenido que mejor le funciona no es precisamente un monólogo, sino los extractos de su show de comedia en salas en los que habla con el público. Sus espectadores le cuentan de todo y con muy pocos filtros y, poco a poco, de manera espontánea, él decidió ayudar a algunos de ellos a encontrar pareja entre el resto de asistentes. Esa pequeña parte de lo que es su espectáculo en vivo se ha convertido ahora en un programa de televisión, Esto no es un dating, que puede verse en Prime Video.

“Ya existen muchos datings en televisión, que, a veces, más que buscar parejas que encajen, prefieren que se pongan a discutir y se enfrenten. Y aquí lo que buscamos es que todo el mundo se sienta partícipe de la experiencia a través del humor. Lo de encontrar al amor de tu vida tampoco importa tanto en este formato", admite Varas a este diario en un descanso de las grabaciones del programa, que combina teatro, monólogo en directo y televisión.

Esta producción de Buendía Estudios reúne a 100 aspirantes en un teatro de Madrid. Cada uno de ellos tiene un pulsador para contestar con un sí o un no a las preguntas y situaciones que les plantean tanto el presentador como sus invitados semanales que hacen las veces de asesores: Carlos Areces, Abril Zamora, Javier Calvo, Inés Hernand o Silvia Abril, entre otros. “Ellos son los primeros que cuentan al público que son un desastre en el amor, que son como ellos”, comenta el humorista.

Claudia tiene 26 años y Mariví tiene 39. Son dos de las 100 elegidas para grabar una de las entregas del programa. Se encuentran en una gigantesca carpa junto al resto de participantes, a la espera de que les den indicaciones para ocupar sus asientos. Como ocurre en su espectáculo, el público en vivo de Galder Varas ya sabe a lo que va a Esto no es un dating y se presta al juego rápidamente, sabiendo que su sinceridad, su ironía y su autoparodia son parte del contenido. “Nos apuntamos por Galder. Si no estuviera él con el micrófono no hubiésemos venido. Buscamos echarnos unas risas y pasarlo bien”, confiesan ambas. “Yo estaba depresiva perdida, vi su anuncio en TikTok y me dije ‘por qué no apuntarme”, comenta Claudia.

Entre la audiencia del programa de Prime Video, hay una chica que confiesa que se mea encima si se ríe mucho y que siempre necesita salir con pantalones de repuesto. En otras entregas, se unen participantes que definen su personalidad como muy intensa o confiesan que son muy estrictos con el término compromiso. Y aun así, encuentran a varios pretendientes.

El programa da la vuelta a esas banderas rojas que impulsan a la gente a desechar muy rápido a otros en las apps de ligue. En vez de usarlas como filtro, aquí abrazan esos signos de alarma. “Además de dar pie a la comedia, también creo que es una parte que se pierde en las primeras citas, donde la gente trata de mostrar su mejor versión. Es mejor enseñar todas tus carencias para que la gente te quiera a pesar de ellas. Todos tenemos defectos y es importante que la gente lo sepa se identifique con ellos y sume otros. Y a partir de aquí puedan construir cosas juntos”, defiende el presentador de Esto no es un dating.

Sus espectáculos en salas, que llegan incluso a Estados Unidos y Latinoamérica, se han convertido en un espacio seguro para sus seguidores. “Quizá estemos pecando de construir un espacio demasiado seguro en este programa, un momento en las grabaciones en el que la gente está tan confiada que suelta de todo”, bromea Varas. “Me parece muy positivo que la gente sienta que se puede decir lo que piensa porque nadie está malinterpretando la situación”, celebra el vasco, quien define a sus participantes como “gente que quizá tampoco encajaría en otros programas o por lo menos que disfrutan de un espacio para que se expresen tal y como son”.

Si algo define a Varas como humorista y guionista (lo fue para Broncano en La resistencia, en Movistar+), es su facilidad para la improvisación. “Empecé muy tarde en este mundo, casi con 30 años, y fue muy a lo loco”, recuerda. “Quería acelerar mi proceso, así que iba a muchos sitios a probar y acabé llevando yo mi propio micro abierto, que es un formato clásico en el que me dediqué a hablar con la gente de las butacas”.

Por eso, era importante para él que este formato, que propuso junto a Buendía Estudios a Prime Video, respetara su esencia. “Hay cosas muy sencillas que me han respetado y que eran muy importantes para mí. Lo primero era que no me impusieran un vestuario concreto. No me gusta ir disfrazado. Y en la tele eso a veces pasa. Y luego que me dejaran hablar con mi público a mi manera, porque es la base para que funcione la improvisación”, concluye.