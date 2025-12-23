‘I Puritani’, la última ópera de Bellini en Cine Yelmo

Consigue tus entradas y disfruta de esta magnífica ópera melódica a través de +Que Cine

¡Apunta! El sábado 10 de enero la temporada del Metropolitan Opera House comienza el año 2026 en Cine Yelmo con la proyección en directo desde Nueva York de I Puritani, la última ópera compuesta por el maestro italiano Vincenzo Bellini. Por ser lector de EL PAÍS, participa y consigue una entrada doble para disfrutar de esta obra desde la gran pantalla de tu ciudad a través de +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos de Cine Yelmo ¡No te lo pierdas!

I Puritani

Vincenzo Bellini, el gran exponente del bel canto operístico, poseía un extraordinario don para la melodía y una profunda sensibilidad por la voz humana. I Puritani, su última obra, fue escrita especialmente para el talento de los cuatro cantantes más célebres y talentosos de la época.

La impactante puesta en escena de esta magnífica ópera melódica, con una cautivadora coloratura, viene de la mano de Charles Edwards, que debuta como director en la compañía después de su gran éxito como escenógrafo. Dirige a un cuarteto de estrellas de renombre mundial: Marco Armilliato en los exigentes papeles principales, Lisette Oropesa y Lawrence Brownlee interpretan a los enamorados Elvira y Arturo, y Artur Rucińskib, el excelente barítono, interpreta a Riccardo.