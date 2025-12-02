Descubre antes que nadie ‘El extranjero’

Gana una entrada doble y descube antes que nadie esta película basada en el clásico homónimo de Albert Camus

Fotograma de la película 'El extranjero', estreno en cines el 19 de diciembre. carole bethuel

El 19 de diciembre se estrena en cines El extranjero, una película escrita y dirigida por François Ozon, basada en la novela homónima de Albert Camus. Por ser lector de EL PAÍS, consigue una entrada doble y asiste al preestreno que tendrá lugar el martes 16 de diciembre a las 20.30 en los Cines Renoir Princesa de Madrid. ¡No te lo pierdas!

Sinopsis

Argel, 1938. Meursault (Benjamin Voisin), un hombre tranquilo y reservado de unos treinta años, asiste al funeral de su madre sin derramar una lágrima. Al día siguiente, inicia una aventura con Marie (Rebecca Marder), una compañera de trabajo, y vuelve a su rutina con aparente normalidad. Pero su vida se ve alterada por su vecino, Raymond Sintès (Pierre Lottin), que lo involucra en sus oscuros asuntos personales. Bajo un sol sofocante, en una playa desierta, un encuentro fortuito desencadena un trágico suceso que cambiará su destino.