Asiste al preestreno de ‘Münter y el amor de Kandinsky’

Cartel promocional de 'Münter y el amor de Kandinsky'

Sinopsis

Gabriele Münter conoció a Wassily Kandinsky cuando aúnsoñaba con abrirse camino en el arte. Entre pinceles,viajes y el carácter inquieto de un genio atormentado,nació una pasión que los unió como amantes y comocómplices creativos.

Una mujer que amó con entrega, que inspiró y protegió un legado artístico, y que, aun así, fue relegada al olvido. Un retrato de deseo, traición y resistencia, pero también de la fuerza silenciosa de quien se niega a desaparecer de la historia.