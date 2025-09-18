Asiste al preestreno de ‘Dolores Ibárruri. La Pasionaria’

El 3 de octubre se estrena en cines Dolores Ibárruri. La Pasionaria, un retrato íntimo y humanizado de la icónica figura de la política española, escrito y dirigido por Amparo Climent. Por ser lector de EL PAÍS, participa en el concurso y consigue una entrada doble para asistir al preestreno que tendrá lugar el jueves 2 de octubre a las 20.00 en Cinesa Proyecciones de Madrid. ¡No te lo pierdas!

Sinopsis

Una visión profunda y humanizada de Dolores Ibárruri, Pasionaria, presidenta del Partido Comunista de España y una de las figuras políticas más icónicas del siglo XX. Una biografía emocional, vinculada a los grandes acontecimientos históricos y su impacto en la sociedad. Dolores y su nieta, Lola, nos conducirán por los caminos más íntimos del amor, las nostalgias, las pérdidas y las soledades. Acompañada de una selección de documentos, poesía y música, que le añaden una dimensión íntima y emocional al relato.