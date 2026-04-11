Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional contra el cáncer AECC

El sorteo de Lotería Nacional se celebra todos los sábados en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Loterías y Apuestas del Estado celebra este sábado 11 de abril el sorteo de la Lotería Nacional como cada sábado a las 13.00 horas

El sorteo de Lotería Nacional se celebra este sábado 11 de abril en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado ofrecen un total de 105 millones de euros en premios. Los principales premios de este sorteo de Lotería Nacional se reparten en un primer premio de 150.000 euros por décimo, además de diversos premios complementarios. Actualmente, el sorteo se encuentra dentro de SELAE con el objetivo de ofrecer juegos seguros y responsables.

El décimo de este día está dedicado a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Desde 1989, Loterías y Apuestas del Estado colabora con la Asociación en su labor diaria para mejorar la vida de las personas con cáncer, apostando por la atención, el apoyo, el acompañamiento y el impulso de la investigación oncológica.

Décimo de Lotería Nacional del sábado 11 de abril de 2026.

Todos los premios del Sorteo Extra contra el Cáncer

Primer premio de 150.000 euros por décimo.

Segundo premio de 30.000 euros por décimo.

Tercer premio de 15.000 euros por décimo.

12 premios de 7.500 euros por décimo.

*Además, hay premios para las extracciones de cuatro, tres y dos cifras, a los que se suman los reintegros de 15 euros.

Premios del Sorteo de Lotería Nacional contra el cáncer AECC: dónde y cuándo cobrarlos

Los premiados de los sorteos de Lotería Nacional cuentan con un plazo de tres meses para poder cobrar los importes y se puede hacer en todos los puntos de venta autorizados de Loterías y Apuestas del Estado.

Para comprobar si has sido agraciado con alguno de los premios del Sorteo Extraordinario contra el cáncer, podrás consultar la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado o la página web de EL PAÍS una vez concluido el sorteo.

Horario y dónde verlo

El sorteo se realiza este sábado a las 13.00 horas. Además, se puede seguir en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.