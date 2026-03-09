Un galardón con el que acompañar a quienes educan para el mañana

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig, durante la presentación de la iniciativa Docentes Referentes el pasado 26 de febrero.

Fundación Ibercaja cumple 150 años y lo celebra con la primera edición del certamen Docentes Referentes, una iniciativa para reconocer la excelencia educativa en España. Los educadores esculpen el futuro de la sociedad

Con su trabajo contribuyen a cimentar el futuro, inspiran a los ciudadanos del mañana e instruyen en los valores que guiarán a las siguientes generaciones. Su encomiable labor, básica en cualquier sociedad, deja huella. El papel de los profesores, maestros y educadores en España, no siempre bien entendido, tiene ahora un reconocimiento especial, a la altura de su aportación. Con motivo de su 150 aniversario, la Fundación Ibercaja presenta la primera edición de Docentes Referentes, una iniciativa para recompensar la excelencia de los educadores con una dotación de ayudas económicas que subraya el mérito de su importante tarea.

Con este certamen, Fundación Ibercaja pretende identificar, visibilizar y reconocer a aquellos profesionales cuya excelencia metodológica y capacidad innovadora impacta en su alumnado y en el conjunto del sistema educativo. “Queremos poner en el centro a quienes hacen posible la educación de nuestro país. Los docentes son los verdaderos protagonistas del futuro de la sociedad”, señala José Luis Rodrigo Escrig, director general de Fundación Ibercaja.

Guía para acceder a las ayudas Docentes Referentes ¿Quién puede participar? Cualquier docente en activo de enseñanzas regladas Educación Infantil Primaria Secundaria Bachillerato Formación Profesional Educación especial ¿Qué centros educativos pueden concursar? Centros públicos, concertados y privados de cualquier comunidad o ciudad autónoma española ¿Cuáles son las cinco categorías? Liderazgo educativo Sostenibilidad en educación Educación integral para la salud Investigación educativa y transferencia del conocimiento Educación inclusiva ¿Cuántos docentes son seleccionados? El comité de expertos definirá 25 finalistas, cinco por cada categoría ¿Cómo se puede participar? El plazo de inscripción comenzó el 26 de febrero y finalizará el 22 de abril a las 23:59 horas Consulta las bases y presenta la solicitud Presentar solicitud ¿Cuáles son los premios? 12.000 euros de dotación al proyecto ganador de cada categoría Diploma acreditativo para los finalistas

Acompañar a “quienes educan para el mañana” es parte de la filosofía de Fundación Ibercaja. “Los docentes son los verdaderos protagonistas del futuro de la sociedad”, destaca Rodrigo Escrig. Por ello, el objetivo es “reconocer su talento, su esfuerzo y su capacidad de transformación” en un momento en el que la educación es más importante que nunca.

La Infanta Sofía, presidenta de Honor

En su apoyo a la educación, Fundación Ibercaja camina de la mano de la familia real. Docentes Referentes contará con la presidencia de Honor de la infanta Sofía, la primera ocasión en la que la primogénita de la Corona española asume un rango similar. La presidencia de honor se materializará antes del verano en una jornada en la que se promoverán aspectos como la escolarización total, la formación integral de niños y jóvenes, el fomento de la lectura y la adquisición de hábitos de vida saludables.

Para ambas instituciones, la Corona y Fundación Ibercaja, la educación es uno de los pilares esenciales del progreso social. Algo para lo que, consideran, el papel de los docentes resulta determinante por su liderazgo, compromiso y vocación, que contribuyen decisivamente a la calidad del sistema educativo y al desarrollo integral del alumnado.

Con Docentes Referentes se otorgarán a los candidatos que resulten ganadores una dotación de ayudas económicas a aquellos que puedan ser verdaderos ejemplos a seguir. La convocatoria está abierta para cualquier profesional en activo de enseñanzas regladas, educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y educación especial. De centros públicos, concertados y privados de cualquier comunidad o ciudad autónoma.

Un jurado de referentes educativos

El comité de expertos de Docentes Referentes estará presidido por la abogada del Estado María Ocaña Madrid y contará con un elenco de 12 nombres de prestigio nacional e internacional en los ámbitos educativo, científico y pedagógico. Entre otros destacan César Bona, Mariano Fernández Enguita, Siro López, Coral Elizondo, Carlos Magro, Montserrat del Pozo, Rosa Casafont, Abel Zardoya, Ana Isabel Esteban y Sonia Díez Abad, además de otros perfiles académicos e institucionales.

La abogada del Estado María Ocaña Madrid será la presidenta del comité de expertos de Docentes Referentes. Fundación Ibercaja

Por su parte, el jurado estará compuesto por la directora general de Educación en la Unesco, Stefania Giannini; el presidente de Unicef España, Chema Vera; la presidenta de Fundación Trilema, Carmen Pellicer; la directora de Fundación Berteslmann, Carmen Sebrango; el director de Fundación Varkey en Hispoanoamérica, Agustín Porres; el rector de la Universidad Camilo José Cela, Jaime Olmedo, y la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea.

Los aspirantes competirán en cinco categorías: liderazgo educativo; sostenibilidad en educación; educación integral para la salud; investigación educativa y transferencia del conocimiento y educación inclusiva. En la primera fase, el comité de expertos seleccionará 25 finalistas, cinco por cada categoría. Más tarde, el jurado designará al ganador de cada categoría.

El galardón contempla una dotación de 12.000 euros para el proyecto ganador de cada rama, lo que constituye a Docentes Referentes como uno de los reconocimientos más significativos en el ámbito educacional español. A los finalistas, por su parte, se les otorgará un diploma acreditativo que da valor al carácter institucional del premio.

Para presentar su candidatura, cualquier aspirante podrá completar la solicitud en la página web de la iniciativa. Aún están a tiempo: el plazo de inscripción finalizará a las 23:59 del próximo 22 de abril.

Si es docente y desarrolla proyectos que inspiran, innovan y transforman la educación, participa en Docentes Referentes y da visibilidad a tu labor. Consulta las bases y presente su candidatura en:

