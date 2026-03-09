Con la filosofía de un centro “sin pantallas” en la etapa obligatoria, el colegio Guzmán el Bueno confía en la garantía de la educación bien entendida. La ESO y el Bachillerato se trabajan con libros de texto, cuadernos, lápiz y una intensa interacción humana entre estudiantes, familias y profesorado. Y sin presionar al alumno

La educación ha pasado de ser una carrera de fondo a un esprint continuado, con la competitividad como aliciente en el día a día y como horizonte a largo plazo. El sistema se centra en rankings, pantallas y métricas de éxito inminente. Pero el colegio Guzmán el Bueno trabaja con otra razón de ser: aquí el dato que importa no es la nota media de la EvAU (selectividad o Ebau o PAU, según las generaciones), sino que un adolescente con algún tipo de complicación o interferencia en los estudios vuelva a creer en sí mismo, recupere el rumbo y termine construyendo su propio proyecto vital.

Este colegio privado de Madrid, especializado en la etapa adolescente ⎯de 2º a 4º de ESO, en Bachillerato y en Formación Profesional⎯ cuenta con un modelo educativo diseñado específicamente para ese momento clave entre los 13 y los 20 años. Lejos de la inercia competitiva habitual, el colegio evita usar el porcentaje de aprobados en la EvAU como reclamo y concentra sus esfuerzos en acompañar a cada estudiante en su propio itinerario: acceder a la universidad, preparar una oposición, cursar un grado superior o lanzarse al emprendimiento. Con un máximo de 20 alumnos por aula, la personalización constituye una realidad diaria, no un eslogan.

El ‘Camino de Guzmán’: más allá de las notas

El proyecto pedagógico de la institución se vertebra en torno al llamado ‘Camino de Guzmán’, una metodología que sitúa al alumno en el centro y mide el éxito más por la evolución personal diaria que por una fotografía puntual en forma de boletín de notas o exámenes únicamente. El trabajo diario, el compromiso, el interés, el respeto y la sinceridad son los pilares que se exigen al alumnado y que se modelan desde el claustro de profesores.

Esta mirada integral a la adolescencia se apoya en tres ejes en continua interacción: la dimensión social, la familiar y la estrictamente académica. El objetivo no es solo que el alumno apruebe, sino que encuentre un equilibrio saludable entre su rendimiento, su bienestar emocional y su vida fuera del aula. Todo suma en la adolescencia.

Un centro ‘analógico’ en tiempos hiperdigitales

En un contexto en el que la mayoría de los centros presume de dotación tecnológica, Guzmán el Bueno se define explícitamente como un colegio “sin pantallas” en la etapa obligatoria. Libros de texto, cuadernos, lápiz y una intensa interacción humana entre estudiantes, familias y profesorado marcan la hoja de ruta durante la ESO y el Bachillerato.

Este enfoque analógico no supone dar la espalda a la realidad contemporánea, sino proteger un momento especialmente vulnerable del desarrollo cognitivo y emocional. El centro entiende que la atención, la capacidad de concentración y la construcción del pensamiento crítico requieren tiempos largos, vínculos reales y espacios donde el móvil (o la tableta) no marquen la agenda del día. Para las familias que cuestionan el lugar de la tecnología en la infancia y la adolescencia, este planteamiento ofrece una alternativa clara y coherente.

Profesorado especializado en adolescencia y salud mental

El claustro del colegio Guzmán el Bueno está formado por docentes vocacionales, con una fuerte identificación con el proyecto (con una escasísima rotación), y una formación específica en comprensión del adolescente, dificultades de aprendizaje y salud mental. El centro lleva años invirtiendo en capacitación continua sobre TDA (trastorno por déficit de atención) y TDAH (TDA con hiperactividad), trastornos emocionales y conductuales y estrategias de acompañamiento que integran a las familias en la respuesta educativa.

Este trabajo se traduce en una reducción significativa del índice de abandono y del fracaso escolar, así como en una mejora de la motivación y especialmente del bienestar de los estudiantes. El colegio funciona como una base de reanimación académica y personal para muchos adolescentes que llegan desmotivados o algo desconectados del sistema.

ESO, Bachillerato y FP flexibles, también a distancia

El colegio ofrece ESO y Bachillerato en diferentes formatos para adaptarse a realidades vitales diversas: presencial, en turno de mañana; Bachillerato, de tarde, y modalidades online y semipresenciales. Esta flexibilidad permite que estudiantes con escenarios de difícil conciliación laboral, exigencias deportivas de alto rendimiento o problemas de salud puedan continuar con normalidad sus estudios reglados.

La enseñanza a distancia se apoya en una plataforma online accesible 24/7, con clases en directo, materiales digitales y tutorías personalizadas, especialmente en etapas postobligatorias y orientada a mayores de 18 años. Para jóvenes y adultos que necesitan compatibilizar estudios con trabajo o que retoman su formación tras una interrupción, Guzmán el Bueno se convierte en una segunda oportunidad estructurada y exigente, pero realista.

FP deportiva de referencia nacional

La Formación Profesional (FP) garantiza desde hace unos años un alto índice de empleabilidad, en algunos grados cercana al 79,5%. Bajo la marca FP Guzmán el Bueno, el centro se ha consolidado como un referente en la familia de Actividades Físicas y Deportivas, tanto en grado medio (TEGU, TECO) como en grado superior (TSEAS, TSAF). Son más de 15 años de experiencia en el sector, con un modelo muy conectado al mundo laboral y a las tendencias del deporte, el fitness y la salud.

El colegio mantiene acuerdos con patronales como FNEID o Asomed, entidades de prestigio como AEFA Les Mills, HBX, Zumba o NSCA, así como con federaciones deportivas y centros de referencia, desde clubes históricos hasta gimnasios boutique y nuevas startups del sector. Además de las aulas propias en su sede de Prosperidad (Madrid), también dispone de centros de FP deportiva en instalaciones como el Real Canoe NC, también en la capital, o Forus Las Rejas en Majadahonda, donde el alumnado convive desde el primer día con el funcionamiento real de los espacios en los que va a trabajar. Una bolsa de empleo certificada y activa y un observatorio laboral sostienen una elevadísima tasa de inserción y mejora profesional entre sus titulados.

El centro ha sido reconocido por la plataforma-buscador MiCole como el mejor instituto privado de España, y por distintos medios sectoriales por su enfoque innovador y su capacidad para revertir el posible fracaso o abandono escolar. Pero, por encima de esa trayectoria, el sello del colegio está en su comunidad: familias que buscan un acompañamiento cercano y honesto, estudiantes que encuentran un espacio para reconstruir su relación con el estudio y un equipo docente que entiende la educación como un proyecto de largo recorrido. En un ecosistema educativo cada vez más polarizado entre elitismo competitivo y soluciones exprés, el Colegio Guzmán el Bueno acompaña a la adolescencia. Sin presionar.