Banca con propósito social: un viaje por las vidas que se cruzan con la ilusión

Relatamos diez historias de personas de diferentes generaciones y puntos de España que llevan a cabo sus proyectos con el respaldo de CaixaBank a través de su actividad financiera y su compromiso con la inclusión

En una luminosa sala de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer (Afade), María Ángeles, de 81 años, intenta recordar una mañana mágica en la que un grupo de voluntarios la hicieron sonreír con un regalo especial y con historia. A varios kilómetros, Óscar Gómez revisa su móvil: pide cita por su app para acceder al sistema de videointerpretación en lengua de signos que le permitirá hacer una gestión bancaria sin depender de terceros. Paqui Castro ha superado un cáncer de mama y, hoy, dedica parte de su tiempo a ayudar a otras mujeres. Y Los Mercadal, padre e hijo de nombre Cicerón, regentan Bolets de Menorca, una empresa familiar dedicada al cultivo de setas que ofrece una experiencia gastronómica completa, incluidos cocina y cata.

Lejos de las islas, en el barrio madrileño de Lavapiés, Jorge Llopis y Daniel García fundaron Cinco Hileras, un pequeño brunch café que nació con el objetivo de crear, también, una experiencia gastronómica diferenciada. Pilar García, a sus 86 años, vive en su Villaviciosa de toda la vida, un pueblo de apenas 88 habitantes de la provincia de Ávila en el que no hay ninguna tienda ni servicio a excepción de un pequeño consultorio de salud y un bar. Raúl de León, de 19 años, ha contribuido en la construcción de un barquillo de vela canario tradicional, aprendiendo de artesanos, gracias a la formación de un Grado Básico de Madera que hoy le ha llevado a estudiar un Grado Medio. Y Audrey Pascual es un nombre de la élite del deporte paralímpico español, con una carrera singular: es surfista y esquiadora y ha conseguido éxitos deportivos internacionales en ambas disciplinas.

Pilar García, de 86 años, vive en Villaviciosa (Ávila), un pueblo de 88 habitantes al que llega la oficina móvil de CaixaBank. Maximo Garcia de la Paz

Diez nombres propios que no se conocen y con proyectos vitales muy diferentes. Son algunos nombres y apellidos de personas a las que CaixaBank apoya con sus proyectos. “Detrás de nuestros resultados financieros hay realidades sociales muy importantes y un apoyo a la economía que es clave. Financiamos a familias y empresas y sus proyectos personales o empresariales, lo que conlleva una labor social fundamental”, subraya el consejero delegado de CaixaBank Gonzalo Gortázar. “Tenemos una manera de hacer banca centrada en la inclusión social, la inclusión financiera, tanto por nuestra presencia como por nuestro compromiso de no abandonar municipios allá donde estemos”.

El ADN de CaixaBank está ligado al respaldo a grandes proyectos sociales, pero, sobre todo, a iniciativas cercanas, gracias a la presencia en más de 2.230 municipios de todas las provincias. Con las aportaciones de la Fundación “la Caixa”, CaixaBank canaliza ayudas que llegan a más de 5.000 entidades beneficiarias a través de cerca de 4.000 oficinas distribuidas por todo el territorio.

Tenemos una manera de hacer banca centrada en la inclusión social, la inclusión financiera, tanto por nuestra presencia como por nuestro compromiso de no abandonar municipios allá donde estemos Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank

La Acción Social de CaixaBank impulsa, también, proyectos propios como ReUtilízame, con el que el banco hace de puente entre empresas y entidades sociales para que las primeras puedan donar sus materiales excedentes en buen estado a ONG que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad. Más de un centenar de empresas ya han donado cerca de 230.000 objetos a mil asociaciones, lo que permite favorecer la cohesión social, fomentar la economía circular y ser más sostenibles, objetivo del Plan de Sostenibilidad del banco.

Los jóvenes también están en el centro. A través del Circuito Relife se forma a más de 3.000 estudiantes al año para prevenirles sobre las nuevas adicciones como redes sociales, apuestas y videojuegos, y sobre las adicciones tradicionales como alcohol, tabaco y drogas.

Óscar Gómez usa el servicio de videointerpretación en lengua de signos en su oficina. CAIXABANK

La educación y la promoción de la Formación Profesional son la base de la actividad de CaixaBank Dualiza, Fundación por la FP, que se adelanta a las necesidades del talento del futuro, identifica esas mismas necesidades en colaboración con las empresas y cualifica a nuevos profesionales para que respondan a las mismas. Dualiza ha impulsado 4.000 actividades con centros educativos y ha beneficiado a 7.000 empresas y, sobre todo, a 54.000 estudiantes. Muchos, como Raúl, han identificado una vocación y se han reenganchado a la educación a través de la ilusión recuperada.

Emprender: de lo urbano a lo rural

MicroBank ayuda, además, a cumplir sus sueños a emprendedores como Jorge y Daniel, que han podido desarrollar su proyecto gracias a la financiación del banco social de CaixaBank, que permite acceder a financiación a quienes no llega el sistema financiero tradicional.

Y, en el ámbito rural, el emprendimiento es también el eje sobre el que gira el programa Tierra de Oportunidades, que tiene por objetivo retener población en la España rural y fijar empleo. Apoyo económico, formación, acompañamiento y visibilización ayudan a emprendedores rurales como los Mercadal a poner en marcha sus proyectos.

La entidad quiere llegar a sus clientes y darles la mejor atención financiera estén donde estén. Pilar es una de las 640.000 personas que viven en las más de 1.400 pequeñas poblaciones a las que llegan las oficinas móviles de CaixaBank, el banco sobre ruedas que permite a los vecinos, sean o no clientes, realizar las operaciones bancarias más habituales como retirar efectivo, hacer ingresos o pagar recibos e impuestos.

Banca social

Además de las personas mayores y de la población rural, los colectivos con más riesgo de exclusión financiera son las personas con discapacidad, las migrantes y los afectados por la brecha digital.

Voluntarios de CaixaBank durante el ‘Mes Social’. CAIXABANK

Por eso son necesarias entidades financieras que tengan cuentas de pago básica en condiciones de vulnerabilidad (más de 400.000 clientes las tienen). Bancos sin barreras físicas, cognitivas y sensoriales, con plataformas digitales y cajeros automáticos, con información y servicios para todos, que utilicen un lenguaje financiero sencillo, con empleados formados y sensibilizados para garantizar una atención inclusiva real. En definitiva, atención financiera para que todos los clientes, con independencia de sus capacidades, de si pertenecen a un colectivo vulnerable o de si sufren una limitación temporal, puedan acceder y utilizar productos y servicios de forma autónoma.

La entidad ha recibido el Premio Forbes Best Reputation 2026 y el primer certificado AENOR por su compromiso social

Este es el objetivo de la Ley Europea de Accesibilidad y CaixaBank va un paso más allá en sus soluciones de banca social. Para ayudar a clientes como Óscar, con discapacidad auditiva, ha desplegado en toda su red de oficinas el servicio de vídeointerpretación en lengua de signos SVisual. La iniciativa, pionera y diferencial, además de gratuita permite recibir información sobre servicios financieros.

Captación de donativos

La banca social es también la que se implica en la captación de donativos ante emergencias como la dana de octubre de 2024, grandes incendios o el volcán de La Palma, y en grandes campañas sociales, como la lucha contra el cáncer, como el que superó Paqui, ahora voluntaria.

Como ella, cerca de 23.000 personas forman parte de Voluntariado CaixaBank. Aunque está abierto a todas las personas, 19.000 voluntarios son empleados del grupo, lo que significa que la marea azul moviliza más de un 42% de la plantilla. Además, CaixaBank apoya a deportistas paralímpicos como Audrey, tras renovar por tercer ciclo consecutivo su respaldo al Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP) y al Comité Paralímpico Español, y promueve la diversidad en todas sus dimensiones. A este respecto, otorga reconocimientos como el Premio Empresaria, el Premio A Profesional Autónoma o los Premios WonNow a las mejores estudiantes de grados científicos y técnicos.

Pero no solo da premios, también los ha recibido por su implicación en historias como las de María Ángeles, Óscar, Paqui, los Mercadal, Jorge y Daniel, Pilar, Raúl y Audrey. CaixaBank ha sido reconocida con el Premio Forbes Best Reputation 2026, como el Mejor Banco del Mundo por su Apoyo a la Sociedad por Global Finance y con el primer certificado de AENOR a una enti­dad financiera por su compromiso social.