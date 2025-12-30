La sostenibilidad como estrategia de largo recorrido

L’Oréal Groupe adopta los cuatro pilares de la jerarquía de conservación —evitar, reducir, restaurar y regenerar— como marco para sus decisiones.

La sostenibilidad ha dejado de ser un elemento accesorio para convertirse en una cuestión estructural en la agenda empresarial. Las compañías se enfrentan al reto de transformar sus modelos productivos sin renunciar al crecimiento. La clave ya no está solo en reducir impactos, sino en anticiparse, innovar y colaborar para generar un cambio sistémico.

Desde esta perspectiva, la sostenibilidad se entiende como una estrategia de largo plazo, basada en decisiones medibles, objetivos alineados con la ciencia y una visión integral de la cadena de valor. Es en este marco donde L’Oréal Groupe articula su compromiso ambiental y social, con una hoja de ruta clara hacia 2030.

Una estrategia guiada por la ciencia

El programa L’Oréal for the Future, lanzado en 2020, establece los objetivos medioambientales y sociales del Grupo con un horizonte temporal definido. En 2025, cuando el plan alcanza su ecuador, la compañía ha reforzado sus compromisos para acelerar la transición climática, salvaguardar la naturaleza, impulsar la circularidad y apoyar a las comunidades.

Uno de los ejes centrales es gestión de la transición climática. Entre sus metas para 2030 se encuentra alcanzar el uso del 100 % de energías renovables en todos los sitios y tiendas operados.

En España, este objetivo es ya una realidad: desde 2018, el 100 % de la electricidad consumida por el Grupo procede de fuentes renovables.

Salvaguardar la naturaleza desde la industria

La necesidad de proteger la biodiversidad impulsa una renovación necesaria en los sistemas industria. Para abordar este desafío, L’Oréal Groupe adopta los cuatro pilares de la jerarquía de conservación —evitar, reducir, restaurar y regenerar— como marco para sus decisiones.

Entre los compromisos adquiridos de cara a 2030 destacan el uso exclusivo de agua reciclada o reutilizada en los procesos industriales, la obtención sostenible de al menos el 90 % de los materiales de origen biológico utilizados en fórmulas y envases, y el objetivo de que más del 75 % de los ingredientes de las fórmulas procedan de la naturaleza o de materiales reciclados.

Desde 2018, el 100 % de la electricidad consumida por L’Oréal Groupe en España procede de fuentes renovables.

Estos avances ya se reflejan en datos concretos: en 2024, el 92 % de los ingredientes y materiales de envasado de base biológica utilizados por el Grupo fueron rastreables y de origen sostenible, y el 66 % de los ingredientes de sus fórmulas procedieron de fuentes biológicas, minerales abundantes o procesos circulares.

Circularidad como principio de diseño

La circularidad se ha convertido en otro de los pilares fundamentales de la estrategia del Grupo. Desde el diseño de los productos hasta su final de vida, el objetivo es reducir el uso de recursos y maximizar su reutilización. En el ámbito del envasado, el enfoque se basa en las tres R: reducir, reemplazar y reciclar.

Para 2030, L’Oréal Groupe se ha comprometido a reducir en un 50 % el uso absoluto de plástico virgen respecto a 2019 y a que el 50 % de los materiales utilizados en los envases procedan de fuentes recicladas o de origen biológico. En esta línea, en 2024 el 76 % de los residuos generados en sus fábricas fueron reutilizados o reciclados.

Burgos: un modelo industrial en transformación

La fábrica de Burgos ejemplifica cómo estos compromisos globales se traducen en acciones concretas a nivel local. Desde 2015, el centro se abastece exclusivamente de energías renovables gracias a una planta de biomasa pionera en España, capaz de suministrar toda la energía térmica necesaria para los procesos industriales. La biomasa utilizada procede de la limpieza de los bosques del entorno, contribuyendo también a la gestión forestal sostenible.

Fábrica de L'Oréal en Burgos, junto a su gran panel fotovoltaico. L'ORÉAL GROUPE

Este sistema se complementa con paneles fotovoltaicos y con equipos de producción que emplean gases más respetuosos con el medio ambiente, eliminando el riesgo de fugas de gases de efecto invernadero. Como resultado, la fábrica cubre el 100 % de sus necesidades energéticas con fuentes renovables.

En materia de agua, el centro obtuvo en 2017 la certificación Waterloop, convirtiéndose en la primera fábrica del Grupo a nivel mundial en implantar un sistema de circuito cerrado que permite purificar y reutilizar toda el agua empleada en los procesos industriales. Solo en 2024, este modelo permitió ahorrar 64.000 metros cúbicos de agua.

Transporte más eficiente, menor huella de carbono

La sostenibilidad también se extiende a la logística. El proyecto Burgos Green Lines, desarrollado en el centro de distribución internacional, busca reducir el impacto ambiental del transporte mediante el uso de soluciones multimodales, la disminución del transporte aéreo y la optimización de las tasas de llenado.

Gracias a estas medidas, en 2024 se alcanzó un 60 % de transporte intermodal en Europa y se evitaron aproximadamente 5.550 toneladas de emisiones de CO₂, avanzando hacia una cadena de suministro más eficiente y resiliente.

Un compromiso compartido

La transformación hacia modelos más sostenibles no es un proceso inmediato ni aislado. Requiere inversión, innovación y, sobre todo, colaboración entre empresas, administraciones públicas y comunidades locales. En este sentido, la estrategia de L’Oréal Groupe se apoya en alianzas y en una visión de largo plazo que busca generar un impacto positivo y duradero, tanto en el planeta como en la sociedad.

Anticiparse a los desafíos, asumir objetivos ambiciosos y trabajar de forma conjunta se perfila como el camino para que la industria no solo reduzca su huella, sino que contribuya activamente a construir un futuro más sostenible.