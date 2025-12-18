La transición energética, el secreto de Cáceres para combatir la despoblación

Hasta la fecha se han constituido 30 comunidades energéticas en Cáceres. En la foto, la del municipio de Vegaviana.

El modelo pionero de comunidades energéticas locales, impulsado por la Diputación Provincial de Cáceres, ha puesto a la provincia en el mapa nacional de la energía

El modelo de transición energética impulsado por la Diputación Provincial de Cáceres confirma una idea: la metamorfosis hacia una economía más verde y descarbonizada también puede ser profundamente social; una esperanza contra la despoblación. La provincia extremeña ha conseguido ganarse un hueco en el mapa nacional de energía, gracias a un pionero plan con el cual su ciudadanía se convierte en copropietaria y gestora de su propia energía. La idea está transformando la vida en los pueblos, especialmente, en los municipios más pequeños.

Ya se han constituido 30 comunidades energéticas y más de 50 están en proceso de constitución. Con ello, Cáceres avanza hacia un escenario en el que puede resolver uno de sus principales desafíos estructurales: la despoblación. Es la primera vez que pueblos muy pequeños, incluso por debajo de los 200 habitantes, tienen la posibilidad de acceder a una energía más barata, limpia y gestionada localmente.

El modelo tiene efectos inmediatos en territorios en los que el cierre de un negocio o la marcha de una familia suele causar efectos devastadores en la economía local. Gracias al plan de la Diputación, los hogares reducen notablemente su factura eléctrica, el pequeño comercio gana competitividad y los ayuntamientos liberan recursos que posteriormente pueden invertir en servicios básicos.

Más de un millón de euros de financiación

El despliegue de este modelo ha sido posible gracias al impulso financiero del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, subsanado con fondos NextGenerationEU. La inversión ha sido de 1,08 millones de euros, que se han materializado en la creación de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC), el instrumento que da soporte técnico, jurídico, formativo y social a los pueblos para que sean ellos quienes lideren sus propias transiciones energéticas.

En menos de dos años desde su creación, la OTC Diputación de Cáceres ha realizado más de 200 sesiones informativas y 31 formaciones especializadas para que los vecinos de localidades muy pequeñas entiendan el novedoso modelo y sean capaces de ponerlo en marcha. Algo que, hasta ahora, parecía reservado solo a grandes capitales, ciudades o empresas.

Una de las sesiones informativas, celebrada en la localidad de Moraleja.

En este proceso, son los ayuntamientos los que actúan como columna vertebral del cambio. El modelo cacereño concibe a los consistorios como el motor de los procesos transformadores del medio rural y los ubica en el centro de las necesidades reales de sus vecinos y vecinas.

Prueba de ello es el sistema integral de apoyos técnicos, jurídicos y económicos que permite a las localidades más pequeñas impulsar instalaciones de autoconsumo colectivo. En los últimos tres años, la Diputación de Cáceres ha movilizado dos millones de euros en ayudas, a los que se sumarán otros 600.000 euros en 2026. De esta forma, se consigue el ahorro en la factura municipal, la progresiva eficiencia energética y la democratización del acceso a la energía renovable.

Un modelo reconocido en todo el país

La oficina central de la OTC se sitúa en la ciudad de Cáceres, y a ella se suman otras cuatro oficinas territoriales ubicadas en diferentes zonas de la provincia: Malpartida de Plasencia en la zona norte; Arroyo de la Luz en el sur; Trujillo en el este y Moraleja en el oeste. Gracias a esta estructura descentralizada, la innovación energética ha llegado a pueblos que tradicionalmente no han tenido acceso a este tipo de proyectos.

El modelo de comunidades energéticas cacereño ha obtenido también el reconocimiento de instituciones como el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, por su contribución al Plan de Recuperación y revitalización del medio rural, y ha participado en foros clave para el sector energético como Energyear, Conama o Genera.

“La experiencia de Cáceres demuestra que las comunidades energéticas no son solo una apuesta por la sostenibilidad, son una oportunidad para nuestros municipios”, sostiene María Angélica García, diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería de la Diputación Provincial de Cáceres. “Generan ahorro, empleo y esperanza”. En un momento en el que muchos municipios buscan soluciones para nuevos escenarios climáticos y energéticos, el proyecto exporta un mensaje al mundo: compartir energía es compartir futuro.