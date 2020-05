ThePowerMBA: estos son los motivos que la han convertido en la escuela que más crece en Europa

La vida de todo profesional inquieto, con independencia de su etapa profesional, perfil o sector gira en torno a una constante reinvención y actualización. Lo más habitual es que varias veces se plantee cómo hacerlo posible y una alternativa es hacer un máster. ¿El problema? Que la oferta de estos cada vez es más grande y el compromiso que implica en términos de esfuerzo, tanto económico como de tiempo, hacen que la gran mayoría terminen posponiéndolo.

Es en este nicho del mercado, la escuela de negocios ThePowerMBA detectó que hacía falta un cambio. Era necesario que esa oportunidad de reinvención, actualización o giro profesional no fuera una opción tan difícil de tomar. Por ello, decidieron hacer algo disruptivo. Y así fue como nacieron: no podía ser que los “mejores conocimientos siguieran solo a disposición de unos pocos”. Los fundadores de la escuela se replantearon si tenía sentido ofrecer un máster con un formato poco flexible y desactualizado y que requiriese de mucho tiempo y mucha inversión. Este tipo de versiones suponían una contradicción con la necesidad de formación constante que ellos tenían en mente y, en base a estas hipótesis, la escuela construyó una propuesta de valor que rompía totalmente con estos modelos.

La propuesta innovadora de ThePowerMBA

Su propuesta se basó en idear másters 100% online y flexibles que pudieran realizarse desde cualquier dispositivo. Las clases, breves, son de aproximadamente 15 minutos al día y el contenido está actualizado y aplicado a la vida real a partir de grandes casos de éxito del panorama empresarial y del emprendimiento que cuentan sus experiencias. El precio, además, es accesible, ya que la propuesta de esta escuela de negocios es democratizar la educación y poner los mejores conocimientos, herramientas e inspiración a disposición de todo aquel con inquietud y ganas de aprender.

De hecho, su bajo coste es lo primero que llama la atención de ThePowerMBA ¿Cómo es posible? La solución para lograrlo estuvo en el enfoque de democratizar la educación, lo que llevó a la escuela a plantearse que, en lugar de abarcar un número reducido de alumnos y sacarle el máximo de cada uno de ellos, era preferible ofrecer lo mismo, pero en vez de un cupo bajo, ampliar el cupo a muchos estudiantes. Esta ecuación les permitió establecer un precio asequible manteniendo los mismos números.

La segunda pregunta está en si 15 minutos por clase serán suficientes. Y lo cierto no es que solo sea suficiente, sino que también es mejor, ya que con esta metodología de aprendizaje basada en microlearnings está comprobado científicamente que la retención de conceptos es mucho mejor que invertir cientos de horas en aulas. Además, este sistema permite compaginar el máster con la vida de cualquier profesional, ya sea empresario, emprendedor o trabaje por cuenta ajena. De hecho, es una de las claves y por eso empresas como Google, EY, Amazon, Santander o Mapfre confían en nosotros para formar a sus empleados.

La formación de ThePowerMBA: 100% práctica

Otro de los puntos en los que repararon los fundadores de ThePowerMBA estaba en que uno de los principales problemas de la formación preexistente era que los alumnos percibían que no iban a poder aplicar lo aprendido. Por ello, consideraron clave incorporar a sus másters a profesionales que ya aplican esos conceptos, metodologías y herramientas en su día a día. Y no solo eso, sino que buscaron a los mejores de los que aprender: fundadores, directivos y CEOs de las empresas que están liderando todos los sectores como Uber, Waze, Shazam, Youtube, Tesla o Amazon. Surge entonces otra pregunta: ¿Cómo es posible que personas como Chris Barton, fundador de Shazam; Uri Levine, fundador de Waze o Jonathan Mildenhall, CMO Former en Airbnb se unan a un máster que cuesta 500€? Porque todos ellos, al igual que ThePowerMBA, también defienden que la educación debe cambiar.

El resultado de este nuevo modelo no ofrece dudas: más de 28.000 alumnos en dos años, más de 300 empresas formando a sus empleados con el programa de ThePowerMBA y más de 800 eventos locales en más de 45 ciudades. Cientos de estos alumnos y directivos inundan las redes con sus opiniones. Agustín Vivancos, CEO de la agencia creativa PS21, afirma al respecto que “o vas a Stanford, IE, IESE… o haces ThePowerMBA”. Fernando Boza, de Telefónica, por su parte, señala que “llevo 24 años formándome, y los mejores aprendizajes los he obtenido con ThePowerMBA”. Puedes encontrar más opiniones aquí.