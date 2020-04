Médicos y empresa se unen para combatir la Covid-19

Este lunes la psicóloga Lorenza Escardó cumplió 43 años, pero el mayor regalo no fue ninguno de los que recibió, sino el que decidió hacer a los demás. En un momento de excepcionalidad, en el que la ciudadanía vive un confinamiento nunca visto en la historia reciente, ese día dio con la forma, dice, de contribuir a que vengan “tiempos mejores”: atendiendo gratuitamente a todo aquel que lo necesite. “Cuando me enteré de que existía la posibilidad ni me lo pensé”, afirma esta terapeuta, que se ha sumado de forma altruista a Savia, la plataforma de salud digital de MAPFRE que, desde el 16 de marzo, permite contactar a todo el que lo desee con médicos y otros profesionales de la salud sin costes y durante las 24 horas a través de chat o videollamada. “Me dije que debía dar algo más y este es mi granito de arena para superar esta crisis”, explica.

La psicóloga Lorenza Escardó habla de su experiencia en Savia. Savia

Escardó no está sola en su solidaridad. Como ella, que mantiene sus trabajos en el Grupo Doctor Oliveros y en la consulta de Psicoterapia Psicoanalítica y Familiar de Madrid, más de 50 profesionales de distintas especialidades se han incorporado voluntariamente a Savia. Cada día atienden a cerca de 2.000 personas por vía telemática junto a un equipo médico con 200 efectivos. Además de los usuarios que acuden en busca de información sobre la Covid-19, la resolución de problemas psicológicos también se ha convertido en una petición recurrente. “He observado una evolución. Primero había muchas personas que estaban preocupadas por cómo iban a gestionar el tema de las custodias compartidas de los hijos con las normas de distanciamiento. Luego otras que empezaban a sufrir el no poder salir, el no poder bajar al bar a tomar una cervecita. Eso ha restado vitalidad a muchos”, asegura.

La psicóloga cree que la situación actual provocada por el coronavirus puede suponer “un momento de ruptura interna que acabe derivando en un proceso traumático”, afirma. El mayor grupo de riesgo, señala la terapeuta, es el personal sanitario de los hospitales por su exposición a situaciones de estrés y presión. “Son los más expuestos. Algunos están empezando a desarrollar síntomas como la hipervigilancia, que les lleva a una constante busca de amenazas en el entorno”, relata. Sin embargo, no son solo ellos los que sufren los efectos del coronavirus. A las personas preocupadas por la salud de alguien cercano o angustiadas por el hecho de estar encerrado entre las cuatro paredes del hogar, les recomienda una receta a base de conservar una rutina, hacer ejercicio físico con regularidad, mantener el contacto con amigos y familiares pese a la distancia y dosificar la cantidad de información que leen o escuchan.

Más de 2.000 consultas diarias

Desde que se lanzó al mercado en febrero de 2019, Savia ha atendido a más de 120.000 personas. Tras el estallido de la pandemia, la empresa decidió abrir de forma gratuita todos sus servicios a cualquier persona que se registre en la web o se descargue la app. El resultado ha sido que las consultas telemáticas se han duplicado.

En la herramienta de MAPFRE hay disponibles 10 especialidades distintas y, con escasos clics, cualquier usuario puede acceder a una gran variedad de servicios: desde planificar una videollamada con un profesional de la salud durante las 24 horas del día hasta la opción de obtener una receta bajo prescripción médica. Una mujer embarazada que necesita hacer una ecografía o un hombre que acude al servicio para tratar, por ejemplo, síntomas de ansiedad son dos ejemplos muy demandados en la plataforma.

De hecho, en una coyuntura en la que las salidas de casa se reducen en la mayoría de casos a hacer la compra y en la que los hospitales están llenos de pacientes contagiados por COVID-19, las soluciones telemáticas ganan terreno. Aunque los esfuerzos por avanzar en este ámbito no son nuevos. Antes de la emergencia del virus, en octubre de 2019, la Organización Mundial de la Salud celebró su primera reunión con expertos de todo el mundo para diseñar un plan conjunto que potencie el uso de tecnologías digitales en la salud.

Elena Seral, especialista en medicina preventiva, habla de su experiencia en Savia. Savia

“Hay mucha gente que tiene algún problema y no sabe si llamar al hospital o no, y otros a los que les han dicho que tienen que esperar horas. Esta tecnología permite aliviar el peso del personal sanitario”, cuenta Elena Seral, especialista en medicina preventiva. Desde hace cinco años ejerce como directora asistencial en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Castilla-La Mancha y se ha estrenado esta semana en Savia con el contacto con pacientes a través de un chat. “Es muy sencillo de usar, como un WhastApp en el que ves qué especialistas están en línea y te permite compartir fotografías y documentos”, añade.

A Escardó no le ha cogido por sorpresa la solución a distancia ya que disponía de una amplia experiencia atendiendo por videollamada a sus clientes. “Yo llevo años preguntándome cuál es la diferencia entre atender en la consulta y hacerlo a distancia. Quizá es cierto que en el contacto directo el paciente tiene más facilidad para pensar y asociar ideas, pero en este momento está claro que prima la ventaja de la flexibilidad y de mantener el tratamiento pese a las restricciones de movilidad”. En unas circunstancias nunca vividas por la mayoría de españoles, la psicóloga defiende que la medicina digital es una herramienta claramente ventajosa. “Me gustó un artículo que leí hace poco en el que decía que estamos más separados que nunca, pero también más unidos gracias a la tecnología”, afirma esta psicóloga.