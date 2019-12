De las Navidades con Mary Poppins al maratón de ‘Juego de Tronos’

¿Has encontrado algún christmas felicitándote las Navidades en el fondo de algún cajón? Enhorabuena: tienes entre tus manos una reliquia. Tal cual. En las últimas dos décadas, la tecnología ha modificado de tal manera nuestra forma de comunicarnos, de actuar y de comportarnos, que ni una época de encuentros físicos y relaciones sociales como las Navidades han sido ajenas a ella. Estas fiestas hace tiempo que dejaron de ser solo analógicas y el componente digital se ha ido imponiendo. ¿Cómo han cambiado las cosas en los últimos 20 años?

Empecemos por los regalos: entre 1997 y 2001, los juguetes más vendidos fueron cosas como el Furby, el Tamagotchi, la PlayStation o los Pokémon. Hoy, niños, jóvenes y adultos escriben en su carta a los Reyes Magos (esta costumbre sí se mantiene) palabras como smartphone, tablet, videoconsola, weareable (en concreto, smart watches) o e-readers, por no hablar de la cada vez más común smart TV: todo muy inteligente y muy digital.

Algo parecido ocurría con la banda sonora de estas fiestas. Hace dos décadas, el CD y el DVD eran los reyes de la reproducción de villancicos para toda la familia. Hoy basta con hacer una lista de música personalizada en Spotify y olvidarnos del tema. La reproducción de música en streaming cada vez es más popular: con más de 520 millones de reproducciones, el clásico All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey, fue el año pasado la canción navideña más escuchada en Spotify tanto en España como en el resto del mundo. Le siguió Last Christmas, de Wham!, con 360 millones de descargas en esta plataforma.

¿Y si dejas el móvil para otro momento? Consultar el móvil de manera compulsiva es un mal de la sociedad actual. Por tanto, ¿qué ocurriría si, de pronto, llegara un SMS de amor de hace 20 años? En ocasiones, no consultar el teléfono de manera continuada puede deparar increíbles sorpresas.

¿Y qué decir de la cercanía de los nuestros que, por una razón u otra, están lejos? Herramientas como las vídeollamadas o Skype tienen la solución. Y no olvidemos el postureo: las Navidades pasadas, YouTube fue desbancada como la app más utilizada en Nochebuena por los españoles, superada por Instagram. Menús, platos perfectos, copas repletas de cava brillante y cutis perfectos llenaron las pantallas del móvil.

No podemos olvidar algo asociado a la Navidad: las calles y las tiendas repletas de hordas humanas para llegar a tiempo a todas las compras. El comercio online está a la orden del día y la tendencia sigue en aumento: el 28% del presupuesto navideño ya lo gastamos en compras por Internet. Y el 12% de los españoles anticipamos la mayoría de nuestras compras de Navidad al Black Friday, frente al 7% de media en Europa. A través del móvil adquirimos casi todo: moda, ocio y cultura (cine, teatro, conciertos), comida a domicilio, productos tecnológicos, vuelos… Costumbres inimaginables hace 20 años y que demuestran que, una vez más, la realidad siempre acaba por superar a la ficción.