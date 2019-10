John Leguizamo enseña la historia latina que no aparece en los libros

John Leguizamo se cansó de que su hijo fuera víctima de bullying en la escuela por ser latino y decidió enseñarle a todo Estados Unidos una lección. Literalmente. Latin History for Morons (Historia latina para tontos) es un monólogo que el actor colombiano concibió en 2012 para que su hijo entendiera mejor de dónde viene, pudiera conocer a los héroes latinoamericanos, se sintiera más orgulloso de quién es, y a la par enseñar a los demás los capítulos de la historia de América Latina que constantemente son omitidos de los libros de texto. Tras estar en la cartelera de Broadway, este octubre se presenta en Los Angeles.

"Quería que mi hijo venciera a los otros niños. Y no quería que lo hiciera de la forma en que yo lo hice cuando era acosado. Quería usar palabras. Quería que fuera más evolucionado que yo. Y quería darle hechos, héroes latinos e información latina. Y lo que terminó sucediendo es que fui yo el que se curó. Entonces sentí que tengo que transmitir esta información a todos los jóvenes latinx en Estados Unidos, a todos los estadounidenses", explicó el actor en un podcast para la estación de radio KCRW.

Leguizamo, que nació en Bogotá, Colombia, utiliza la sátira para narrar las anécdotas menos conocidas de los latinos en la historia de Estados Unidos, e incluye desde los mayas hasta al cantante Pitbull, sin dejar de lado el bullying que experimentó su hijo en la escuela. "Es realmente importante saber que los latinos ayudaron a construir este país. No acabamos de llegar, no empezamos a cruzar la frontera ahora", dijo a Los Angeles Times el actor que llegó a vivir a Nueva York cuando tenía solo cuatro años.

Latin History for Morons fue estrenado por primera vez en 2016, y desde entonces ha pasado por recintos como el Public Theater (Off Broadway), los californianos Berkeley Repertory Theater y La Jolla Playhouse, y en 2017 llegó al Studio 54 de Broadway. También se puede encontrar en video en Netflix, y actualmente se presenta en el teatro Ahmanson en Los Angeles. Para crear este monólogo, el actor tuvo que ponerse a estudiar para recordar los detalles. Entre su investigación, que confiesa le llevó años hacerla, leyó libros como Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, La otra historia de Estados Unidos de Howard Zinn, y 1491 de Charles Mann.

El actor de películas como Romeo + Julieta y Moulin Rouge asegura en el podcast que siempre ha peleado para que se produzcan más historias latinas, pues los latinos se han enfrentado a un “apartheid cultural”: “El hecho de que somos 50% de la población de Los Angeles y menos del 3% de las caras enfrente y detrás de la cámara, esos es apartheid cultural. El hecho de que nosotros los latinos tengamos el mismo tamaño que la población blanca de Nueva York y menos del 1% de las historias positivas en The New York Times o en cualquier revista de la ciudad, eso es apartheid cultural. Cuando somos casi 20% de la población [en el país] y menos del 1% de los cargos políticos, eso es apartheid cultural”.

El monólogo ha cumplido su cometido de dar visibilidad a los latinos, pues según cuenta el colombiano, una de las cosas que más recuerda es cuando una mujer puertorriqueña se le acercó después de la obra y le dijo que era la primera vez en la que no se sentía como ciudadana de segunda clase. "Estaba llorando, y me hizo llorar, y me conmovió mucho porque conozco el dolor. Las personas latinas somos tan estadounidenses que duele. Nos sentimos negadas. Nos sentimos invisibles. Y es doloroso ser invisible en un país en el que has contribuido tanto y no es reconocido".

¡Besa mi Azteca!

Y mientras que en un teatro hace activismo con un monólogo, en otro recinto lo hace con una comedia musical: Kiss My Aztec!, una obra que él mismo escribió en la que cuenta la historia de un grupo de aztecas del siglo XVI que formó la resistencia contra la colonización. El actor concibió la idea de este guion hace casi 10 años, y lo escribió originalmente para cine, pero al no encontrar inversionistas, decidió modificarla para un escenario en vivo.

Con música latina como merengue, salsa, cumbia y hasta reggaetón, además de rap, Leguizamo se adentra en temas políticos a su manera. “La historia es de unos rebeldes que pelearon contra la conquista, entonces ahí hay resistencia contra un gobierno opresor. Eso es perfectamente lo que está pasando ahorita mismo”, señaló al diario The San Diego Union-Tribune sobre la obra que se presenta en el teatro La Jolla Playhouse en California.