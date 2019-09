Las voces hispanas que exigen acción por el cambio climático

Xiuhtezcatl Martínez es un adolescente de 19 años y ya es un veterano en la lucha contra el cambio climático. Con tan solo seis años hizo uno de sus primeros actos de activismo ambiental al presentarse en la Cumbre de las Naciones Unidas de Río de Janeiro (UN, por sus siglas en inglés) para hablar de ese problema. Desde entonces, el joven de ascendencia náhuatl que vive en Colorado no ha parado en su lucha para defender el medio ambiente. Martínez, junto con la reportera de Telemundo Vanessa Hauc y la directora de cooperación climática internacional del World Wildlife Fund, Mariana Panuncio-Feldman, son algunas de las voces hispanas que actualmente lideran el combate al cambio climático.

Criado por su padre mexicano bajo la tradición azteca de sus ancestros, y con la pasión activista de su madre que en 1992 fundó la organización medioambiental Earth Guardians, Xiuhtezcatl ha sido consciente desde muy pequeño de lo sagrado que es el planeta y de la conexión que existe entre las personas y la naturaleza. “Cada decisión que tomamos es a favor o en contra de nuestro futuro”, dijo en ese primer discurso público que presentó ante la UN siendo apenas un niño de seis años.

Ahora, con más de una década de experiencia en el tema, se desempeña como director juvenil de Earth Guardians, se ha convertido en un artista hip-hop para denunciar el problema a través de canciones de protesta, y en 2017 publicó el libro We Rise: The Earth Guardians Guide to Building a Movement That Restores the Planet (Nos levantamos: La guía de los Guardianes de la Tierra para construir un movimiento que restaure el planeta). Además de que en 2015 ganó todavía más notoriedad al ser parte de un grupo de jóvenes que demandó al gobierno federal por no protegerlos de los impactos adversos del cambio climático: La demanda fue presentada cuando Barack Obama aún era presidente, pero en 2017 se actualizó con el nombre del actual presidente Donald Trump, y aunque el departamento de Justicia intentó desestimarla, el Tribunal Supremo ordenó continuar con el caso.

"Todo lo que trato de hacer se basa en inspirar a los jóvenes para que se destaquen como líderes en la solución de la crisis que enfrentamos. Los jóvenes están luchando como nunca para que las generaciones futuras nunca tengan que luchar de la manera en que lo hacemos ahora. Los jóvenes me dan fe en que el mundo que estamos dejando a la próxima generación, será un planeta que merece la pena heredar", escribe en su libro el activista indígena.

Con 165 por ciento más de probabilidades de vivir en condados con niveles poco saludables de contaminación por partículas, y un 51 por ciento más de probabilidades de vivir en condados con niveles poco saludables de ozono que los blancos no hispanos, la comunidad latina es una de las más vulnerables al cambio climático en Estados Unidos. Este tipo de datos fueron los que hicieron que Vanessa Hauc, reportera de origen peruano criada en Colombia, se diera cuenta de la importancia de comunicar este tema a su comunidad.

Tras mudarse de Colombia a Las Vegas, y graduarse de la Universidad de Nevada en esa ciudad, Hauc trabajó en la cadena Univisión y luego en Telemundo, donde en 2006 lanzó el segmento semanal Alerta Verde dentro del programa Al Rojo Vivo, con el propósito de educar y crear conciencia entre los hispanos para vivir en armonía con el planeta. En 2011 fue promovida al Noticiero Telemundo, donde hasta el momento sigue cubriendo temas ambientales para el segmento Planeta Tierra.

La reportera, ganadora de un Emmy, fundó en 2013 la organización sin fines de lucro Sachamama, que significa “madre selva” en el idioma quechua hablado en la Amazonía y con la que trabaja para crear conciencia sobre el movimiento ambiental y la cultura sostenible entre la población hispana.

Mariana Panuncio-Feldman es una activista apasionada por la defensa del medio ambiente. Como directora senior de cooperación climática internacional del World Wildlife Fund, esta bióloga argentina coordina los esfuerzos de la organización para acelerar la acción climática de ciudades, estados, empresas, universidades y organizaciones no gubernamentales. Y en los miembros de la comunidad latina tiene un gran aliado, pues según un estudio reciente de la universidad de Yale, este grupo está significativamente más preocupado por el cambio climático que otros sectores de la población, y están dispuestos a tomar medidas. Además, una encuesta de 2014 citada en el informe Nuestro Futuro: Climate Change and U.S. Latinos, publicado por el Consejo de Defensa de Recursos Naturales y la organización Voces Verdes, mostró que más del 90 por ciento de los hispanos quieren tomar acciones sobre el cambio climático.

“La gente está despertando ante su propio poder. Todos aquí entendemos lo que la ciencia nos está diciendo: nos estamos quedando sin tiempo para actuar de forma urgente y audaz. Necesitamos reducir profundamente nuestras emisiones para proteger a las comunidades más vulnerables y salvaguardar la seguridad y la prosperidad a largo plazo de los ciudadanos del mundo”, subraya en una editorial para la agencia de noticias EFE.