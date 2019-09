Las claves al contratar un seguro de viaje internacional Cuando un dolor de muela o un mosquito amenazan las vacaciones de tu vida… Así es, la pérdida de equipaje en el aeropuerto es sólo el más obvio de los riesgos que enfrenta un viajero.

Una cantidad inimaginable de gente se mueve por el mundo en estos momentos. De acuerdo con información del Foro Económico Mundial, las llegadas internacionales en los aeropuertos del planeta pasaron de 25 millones en la década de 1950 a mil 200 millones en 2016, y se espera que lleguen a casi dos mil millones para 2030. Ya sea por negocios, vacaciones, debido a una emergencia, una boda… el asunto es que millones de personas vuelan a través de las fronteras con la esperanza de que todo saldrá sin contratiempos, lo cual, tenemos que conceder ante la inmensidad de los números, no siempre va ocurrir.

Sin embargo, la realidad es que, ante el entusiasmo o apremio por el viaje, solemos subestimar el riesgo: “Casi siempre pensamos ‘A mí no me va a pasar nada’ y cuando nos sucede no sabemos qué hacer. Siempre existirán los viajeros que experimenten, de improviso, alguna situación adversa en un lugar que no conocen, en el que probablemente no tienen el mismo idioma, la misma familiaridad… Por eso es importante contar con un seguro al viajar”, comentan los especialistas de la agencia de viajes Mundo Joven.

Así pues, sin ánimo de ser catastrofista, más vale estar protegido. Estas son algunas recomendaciones a tener muy en mente al momento de contratar un seguro de viaje internacional:

Analiza qué clase de viajero eres. Existen muchas opciones y todas ofrecen llevarte entre almohadas, pero el primer paso para obtener la póliza que realmente cubrirá tus actividades en otro país es tener muy en claro cuál es el objetivo de tu travesía: “Hay seguros para estudiantes, familias, deportistas y hasta para mochileros aventureros. Existen opciones que pueden ser muy accesibles económicamente y con coberturas muy útiles y específicas para cada tipo de caso”, comparten desde Mundo Joven.

Estudia tu destino. No es lo mismo viajar a las playas de Ibiza que a una exótica playa asiática. Créenos, puedes necesitar mucho más que sandalias y bronceador. “En algunos destinos tienes que vacunarte; infórmate de las enfermedades habituales que existen en ese país y a las que te expones como viajero, para que de esta manera se incluyan en la póliza”, recomienda la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

No pierdas de vista los trámites burocráticos. Existen países en los que es obligatorio presentar un seguro de viajero para acceder a su territorio. Por ejemplo, para entrar a las Islas Galápagos es necesario presentar un seguro médico de una compañía aseguradora que cuente con la autorización de la Secretaría Técnica del Gobierno de Galápagos… Quizá tu caso no sea tan engorroso como esto, pero más vale preguntar todos los detalles a la empresa con la que desees contratar tu seguro. “El caso más común es cuando se viaja Europa: resulta necesario contar con una póliza Schengen que cumpla con los requisitos básicos que estipula la Comunidad Europea”, señalan los expertos en viajes de Mundo Joven.

Haz un check list de las coberturas que no puede faltar. Por muy premium que suene tu seguro, analiza si estarás cubierto al menos con lo básico:

- Gastos médicos en el extranjero. Un punto fundamental. Imagina que comienza a dolerte una muela en tu viaje de placer por Estados Unidos, uno de los países más caros del mundo para realizarse tratamientos odontológicos.

Y no sólo eso: “Por ejemplo, si tu viaje es para practicar algún deporte de riesgo, asegúrate que la póliza no cubra sólo enfermedades sino también lo que llegues a necesitar en caso de un accidente por esta actividad”, recomienda la Condusef.

- Repatriación. Las razones pueden ser varias: un accidente, un desastre natural o incluso la quiebra de la compañía aérea, lo importantes es que tu segura cubra los gastos de una repatriación extraordinaria para ti y tu familia. - Equipaje y demora. “Incluso el plan de aseguramiento más básico debe protegerte con indemnizaciones económicas en caso de demora o pérdida de equipaje. También existen otras opciones que te brindan dinero adicional para compra de artículos de primera necesidad que ayuden a disminuir el contratiempo”, advierten los especialistas en seguros de Mundo Joven.

- Asistencia durante el viaje. Esos pequeños detalles que en un país ajeno pueden convertirse en calamidades: pérdida de documentos, un leve accidente de tránsito, compra y envío de medicamentos y asistencia médica vía telefónica, entre otros.

La prevención es la mejor de las claves para vivir un viaje tranquilo. Y nos brinda algo más: enormes probabilidades de ser una de las millones de personas que vuelan a través de las fronteras para llegar felices y sanos a su destino.