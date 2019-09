Livin’ la vida loca en Estados Unidos

Antes de que ‘Despacito’ cosechara miles de millones de reproducciones en YouTube, existieron otros temas latinos que labraron el camino. He aquí algunos de los grandes hits que, en su momento, conquistaron Estados Unidos a golpe de cadera y español.

La noticia le quitó el aliento a más de un sureño estadounidense: la Música Latina superó en popularidad al Country, esto de acuerdo con un reporte presentado a principios de este año por BuzzAngle, compañía que analiza las tendencias del consumo de música en Estados Unidos.

El ‘2018 Year End Report’ sitúa a los sonidos hispanoparlantes dentro del Top 5 de los géneros más escuchados en ese país, después del Hip Hop, Pop, Rock y el R&B. ¿Los artistas hispanos más populares, según BuzzAngle? Ozuna, Maluma, J Balvin, Bad Bunny…

Pero el reggaetón no es la única explicación del porqué los estadounidenses se decantan cada vez más por la música latina. Existió mucho más antes que Felices los 4, de verdad. Estas son las pruebas:





La Bamba

Ritchie Valens

1958

El único tema en un idioma distinto al inglés que entró a la lista de las ‘500 grandes canciones de todos los tiempos’, publicada en 2014 por la revista Rolling Stone. Esta mezcla de son jarocho con rock californiano le valió a Ritchie Valens convertirse en un leyenda del rock & roll y en un ídolo entre la comunidad chicana, sobre todo tras su fallecimiento un año después. En 1987, el grupo Los Lobos grabó una nueva versión de La Bamba, para la película biográfica del mismo nombre, que alcanzó el primer lugar en los Estados Unidos.

Feliz Navidad

José Feliciano

1970

Es la más emblemática composición del artista boricua, o al menos la que todo mundo recuerda cada año: si es época decembrina, nadie se salvará de tararear (o de escuchar que alguien lo hace) “I wanna wish you a Merry Christmas…” Con el tiempo, Feliz Navidad se convirtió en la canción navideña más tocada en la radio hispana de Estados Unidos y en una de las más interpretadas por cantantes anglosajones. José Feliciano es considerado el primer latino en conquistar el mercado estadounidense (y si no, sus 8 premios Grammy y su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood lo respaldan).

Conga

Gloria Estefan y Miami Sound Machine

1985

“Don’t you worry if you can’t dance / Let the music move your feet”, animaba Gloría Estefan a los estadounidenses que no sabían qué experimentar al escuchar esta irresistible melodía que combina sintetizadores, tambores y trompetas. Conga alcanzó el número 10 de la lista Hot 100 de Billboard y se mantuvo allí por meses. Intenso sabor latino de principio a fin.

Macarena

Los del Río

1993

El sencillo del dúo español tardó un par de años pero lo logró, se convirtió en el hit hispano más global de la historia en su momento: número uno en Alemania, Francia, Italia, Australia, Finlandia y Estados Unidos, entre otros países. Como si la pegajosa melodía y el inolvidable baile de la Macarena lo necesitara, el mercado estadounidense le agregó un remix y una pizca de inglés con los Bayside Boys… Como sea, el éxito estaba asegurado.





Amor prohibido

Selena y Los Dinos

1995

O Como la flor o La Carcacha o… En realidad, aquí podríamos poner cualquier otro éxito de la Reina del Tex-Mex, pues su legado a la comunidad hispana en Estados Unidos va más allá de la música: su historia es todavía un ejemplo de trabajo, superación y consecución de los sueños. La revista Billboard nombró a Selena como la artista latina más influyente y de mayores ventas en la década de los 90.

Livin’ la vida loca

Ricky Martin

1999

Aunque el tema es casi todo en inglés, cumple con el mismo requisito que Conga: esa esencia latina que conquistó a Estados Unidos. Ricky Martin ya venía cosechando éxito internacional con La copa de la vida (1998), pero Livin’ la vida loca fue, sin duda, el momento cumbre del puertorriqueño entre sus fans estadounidenses: alcanzó el número uno entre los 100 sencillos más vendidos en 1999, de acuerdo con Billboard.

Despacito

Luis Fonsi y Daddy Yankee

2017

Para cerrar la lista, y porque no podía faltar, lo que todos conocen: el video musical más visto en la historia con más de 6000 millones de reproducciones en YouTube. En su punto más alto de popularidad, Despacito llegó a superar los 25 millones de vistas por día.