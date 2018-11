00:02. Cada vez somos más los que pensamos que hay una forma diferente de hacer las cosas: una forma mejor, más honesta, sin trucos, pensando más en las personas.

Y no es casualidad que hoy seamos muchos los que pensamos así, los que pensamos que el statu quo está para cambiarlo, para retarlo, para hacerlo siempre lo mejor que podamos.

Por lo mismo que no es casualidad que la gente lleve su propia bolsa al supermercado, que cada día pasemos más de los atascos, que prefiramos una bici, que disfrutemos caminando. Y pienso que todo esto no son casualidades, porque la gente piensa.

00:30. Y cuando pienso, actúo.

Cuando pienso me muevo, me ilusiono, busco cambios.

Cuando pienso me canso de lo establecido, de que me digan cómo se supone que hay que hacer las cosas, de que me marquen el paso. Y no es casualidad, porque todos pensamos.

00:43. Cada vez somos más y más los que nos cuestionamos las cosas como son, lo que nos viene dado.

¿Y si no fuera así?

¿Y si puedo cambiarlo?

¿Y si con mi música puedo cambiar la vida de un montón de personas?

¿Y si cuestiono por qué todo lo made in China nos sale más barato?

¿Y si lo fabrico yo? ¿Y si lo hago en mi barrio?

¿Y si con mis diseños logro que millones de niñas se sientan más fuertes, más libres y dignas?

¿Y si para hacer papel no hace falta talar árboles?

¿Y si en lugar de ver una discapacidad lo único que vemos es una enorme oportunidad?

¿Y si es cierto que el camino solo se hace andando?

¿Y si nosotros damos el primer paso?

01:14. Yoigo presenta: PIENSO, LUEGO ACTÚO.

La plataforma de cientos de personas increíbles que sencillamente pensaron en hacer el mundo algo mejor y actuaron. Son las personas YSI las que generan cambios, las que hacen que la tierra continúe girando.

01:28. Son YSI, son changers, son soñadores, locos, valientes, tercos, los que cambian las normas, los que tiran del carro, los que escriben la Historia.

¿Y si somos todos un poco changers?

Conócenos y actúa. Bienvenido a PIENSO, LUEGO ACTÚO.