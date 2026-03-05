El renacimiento de la trenca, por Dries Van Noten

63 fotosPARIS FASHION WEEKEl renacimiento de la trenca, por Dries Van Noten Lo tradicional se mezcla con lo original en una colección fielmente comprometida con la sastreríaS Moda05 mar 2026 - 11:14CETDesplegar Redes SocialesIr a los comentariosCompartir:WhatsappFacebookTwitterBlueskyLinkedinCopiar enlaceFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca SorrentinoFOTO: LAUNCHMETRICSLuca Sorrentino