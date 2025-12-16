Ir al contenido
Alfombra roja quinta temporada ‘Emily in París’
14 fotos
Moda

La alfombra roja del estreno de la quinta temporada de ‘Emily in Paris’: mucha moda y joyas de ensueño

El equipo se reunió en París para estrenar los nuevos capítulos de la serie de Netflix. La protagonista, Lily Collins lució un elegante vestido negro de Armani

