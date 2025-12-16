La alfombra roja del estreno de la quinta temporada de ‘Emily in Paris’: mucha moda y joyas de ensueño

14 fotosModa La alfombra roja del estreno de la quinta temporada de ‘Emily in Paris’: mucha moda y joyas de ensueñoEl equipo se reunió en París para estrenar los nuevos capítulos de la serie de Netflix. La protagonista, Lily Collins lució un elegante vestido negro de Armani S Moda16 dic 2025 - 11:39CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLily Collins, protagonista de 'Emily In Paris', confió en la elegancia atemporal del terciopelo negro. La actriz lució un vestido de Armani Privé, que combinó con el pelo engominado para atrás y unas espectaculares joyas. Más elegancia y sofisticación es difícil de conseguir. Pascal Le Segretain (Getty Images)Detrás de este 'look' tan pulido está el estilista de confianza de la actriz, Andrew Mukamal, que también trabaja para otras 'celebrities' como Hailey Bieber o Margot Robbie.Pascal Le Segretain (Getty Images)Otra de las grandes protagonistas de la serie, Ashley Park, lució un vestido rojo palabra de honor de Dolce & Gabbana. Pascal Le Segretain (Getty Images)La actriz Philippine Leroy-Beaulieu, con vestido de encaje y estola de pelo.Pascal Le Segretain (Getty Images)Sencilla y minimalista acudió Minnie Driver con este vestido con detalles plateados de Giorgio Armani. Pascal Le Segretain (Getty Images)El toque de color lo dio el actor William Abadie, que lució un vistoso traje fucsia.Pascal Le Segretain (Getty Images)Algunos de los invitados quisieron honrar los tópicos del estilo parisino, como Diane Leyre, que acudió con una gabardina combinada con botas negras y gorra a juego. Pascal Le Segretain (Getty Images)Halley Kate McGookin posó ante los fotógrafos con un vestido plateado satinado combinado con un bolso de plumas. Pascal Le Segretain (Getty Images)Alicia Bouteiller ironizando sobre el estilo parisino que tanto trata de reflejar la serie llevó incluso una 'baguette' de pan. Pascal Le Segretain (Getty Images)Otro de los actores, Lucien Laviscount, apostó por un traje de terciopelo granate, uno de los grandes colores de 2025. Edward Berthelot (WireImage)El listón estaba alto en una de las alfombras rojas más esperadas de estas últimas semanas del año. A Zainab Jiwa no le faltaba detalle y le añadió a su 'look' todo tipo de complementos: guantes, sombrero... Pascal Le Segretain (Getty Images)Otras invitadas, sin embargo, apostaron por el menos es más...Pascal Le Segretain (Getty Images)Las tres grandes protagonistas de la noche: Philippine Leroy-Beaulieu, Lily Collins y Ashley Park.Pascal Le Segretain (Getty Images)De izquierda a derecha, gran parte del equipo haciéndose un 'selfie' para celebrar la quinta temporada de la serie: Lucien Laviscount, Philippine Leroy-Beaulieu, Samuel Arnold, Lucas Bravo, Ted Sarandos, Co-CEO Netflix, Lily Collins, Bruno Gouery, Ashley Park, William Abadie, Marylin Fitoussi, Darren Star y Andrew Fleming.Pascal Le Segretain (Getty Images)